Dansk rejsepulje genåbnet: Gymnasieelever bliver klogere på Grønland

Redaktionen Søndag, 08. oktober 2023 - 13:57

14 danske gymnasieklasser har ved den seneste mulighed ansøgt til undervisningsministeriets rejsepulje med henblik på at tage en studietur til enten Grønland eller Færøerne.

23 handelsgymnasieelever fra Morsø Handelsgymnasium, EUC Nordvest, og to lærere er netop vendt hjem til Danmark efter syv dages ophold i Grønland.

Det oplyser gymnasiet i en pressemeddelelse.

Eleverne har været i Kangerlussuaq, Ilulissat og Aasiaat. Formålet med deres studietur har været at få mere kendskab til Grønlands historie, natur, kultur og erhvervsliv.

- Vi oplevede indlandsisen, moskus, rensdyr, polarræv og nordlys i Kangerlussuaq. I Ilulissat besøgte vi kommunen, som fortalte om turismen i Grønland, kommuneudvikling og byudvikling, fortæller en af eleverne fra handelsgymnasiet.

Rejsepulje forlænget

Igennem en årrække har danske gymnasier haft mulighed for at søge en årlig rejsepulje til Grønland og Færøerne for at øge elevernes kendskab til rigsfællesskabet.

Rejsepuljen er forlænget, så flere klasser kan have mulighed for at rejse til Grønland eller Færøerne de næste par år.

- Vores studietur til Grønland er den der har givet allermest mening for os og eleverne, vi har fået et godt kendskab til Grønland, som vi nok må sige ikke har været særligt stor tidligere. Vi har set udvikling, natur og kultur i verdensklasse, og vi går hjem fyldt med gode oplevelser og gode møder med nye mennesker, siger lektor på handelsgymnasiet, Martin Fjord.

Den nye pulje er på 3,1 mio. kr. Puljen udgør 8.500 kroner pr. elev, som skal være med til at dække nogle af udgifterne til studieture til Grønland.