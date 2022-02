Dansk kritik af Rusland kan få konsekvenser i Arktis

Redaktionen Fredag, 04. februar 2022 - 16:34

Konflikten mellem Rusland og Ukraine risikerer at få konsekvenser for samarbejdet med Rusland i Arktis. Det vurderer Kristian Søby Kristensen, der er seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Den danske statsminister Mette Frederiksen sagde på pressemødet i forbindelse med offentliggørelsen af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, at hun ikke vil udelukke, at Danmark vil støtte Ukraine med våben og militært udstyr, hvis den russiske præsident Vladimir Putin optrapper situationen i området. Derudover kan der også blive tale om nye sanktioner over for Rusland. Dermed bakker Danmark op om den amerikanske kritik af Rusland for at have placeret 100.000 tropper på grænsen til Ukraine, der kan lede frem til en væbnet konflikt på europæisk jord. Rusland selv afviser dog, at en invasion er på vej. Det samme gør den ukrainske regering.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: