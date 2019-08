Dansk hjælp til udsatte børn skal hurtigt på plads

Walter Turnowsky Tirsdag, 20. august 2019 - 08:03

Egentlig var det et af de helt væsentlige emner, som Kim Kielsen og Mette Frederiksen skulle drøfte under sidstnævntes besøg i Grønland: Den hjælp til udsatte børn, som Grønland har anmodet Danmark om.

Men så blev det hele overskygget af den højtråbende amerikanske præsident, der kom til at fylde meget under besøget.

Det betyder dog ikke, at der ikke også blev tid til det andet, for landet så vigtige emne. Således var et besøg på to institutioner for udsatte børn lagt ind i programmet. Og måden, som hjælpen kan komme på, blev ligeledes vendt.

Da Inatsisartut i maj behandlede forslaget om at anmode Danmark om hjælp, var Siumut oprindeligt imod forslaget. Partiet endte primært med at stemme for, for at forhindre at koalitionen kom i mindretal.

Men nu forsikrer Kim Kielsen, at han har kastet sig helhjertet ind i arbejdet.

- Børnenes fremtid ligger både Mette og mig meget på sinde, sagde han under det afsluttende pressemøde.

Det grønlandske departement for sociale anliggender og det danske socialministerium arbejder lige nu på højtryk for at finde ud af, hvilken form for hjælp fra Danmark, der kan gøre mest gavn.

- Og det skal ret hurtigt på plads mellem ministerierne, sagde Mette Frederiksen.

I starten af juli mødtes naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender, Martha Abelsen med sin danske kollega social- og indenrigsminister Astrid Krag for at aflevere de grønlandske ønsker til den danske hjælp.

- Området er jo hjemtaget, så det styres fra Grønland. Nu må vi undersøge, hvad Danmark kan bidrage med, sagde Mette Frederiksen.

- Spørgsmålet om udsatte børn er hjerteblod for os begge.