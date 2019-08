Dansk håndboldklub: Det var en fantastisk oplevelse

Holdet fra Nykøbing Falster Håndboldklub fik en oplevelse for livet da de tog en endagstur ind til indlandsisen i Kangerlussuaq under deres træningslejrtur til Grønland.

Knud Fl. Larsen Søndag, 25. august 2019 - 13:09

Det blev en uge, som de rejsevante håndboldspillere aldrig glemmer.

Blot enkelte højdepunkter her:

Hvalsafari i strålende sol.

Kajaksejllads i Kolonihavnen.

Fisketur med fangst.

To testkampe mod landsholdet.

Instruktører på håndboldskole.

Træninger i både Nuuk og i Kangerlussuaq

En fem timers lang tur ind til indlandsisen ved Kangerlussuaq.

Turen til indlandsisen blev ikke mindre af, at det for en gangs skyld regnede i Kangerlussuaq. Afsmeltningen var meget synlig.

Fantastisk er et ord, som går igen mange gange, når pigerne skal fortælle om alle oplevelserne.

Nykøbing Falster Håndbolds store profil Kristina ”Mulle” Kristiansen siger det på denne måde:

- Jeg glemmer aldrig Grønland. Store og fantastiske oplevelser. Meget smuk natur. Menneskene vi mødte var virkelig søde. Jeg kom også til at holde af vandet. Har aldrig i mit liv drukket så meget, som jeg

gjorde i den uge, vi var i Grønland.

Det bedste træningslejr nogensinde

Matilde Nielsen er også ude med de store og rosende ord:

- Det var den smukkeste og mest oplevelsesrige træningslejr, jeg har været på, siger hun.

Særligt den storslåede natur og landets unikke kultur gjorde stort indtryk. Også sportsligt var det for Matilde Nielsen og den øvrige trup en succes.

- Der var en oplevelse at træne med og spille to kampe med det potentialefyldte landshold. Stemningen og opbakningen i en meget velbesøgt Inussivik Hallen var fantastisk, slutter Matilde Nielsen.

Mediedækning

Nykøbing Falster Håndbold havde sat alle sejl til, for at træningslejren skulle blive en oplevelse for livet og et vigtig element i træningen frem mod den nye sæson i Håndboldligaen.

Planlægger og idemand til turen cheftræner Jakob Larsen kan se tilbage på en god uge og Grønlands Håndbold Forbund kan med tilfredshed notere sig, at landsholdet i de to kampe fik rigtig god træning mod spillere på højeste niveau.

Det var også et scoop, at TV2 var med på turen. De første indslag har

været bragt i forskellige sportsudsendelser. Der kommer flere i forbindelse med Nykøbing Falster Håndbolds kommende TV-kampe.

Tilbage til hverdagen

Nykøbing Falster Håndbold er nu i gang med den afsluttende træning frem mod den første turneringskamp i den nye sæson, hvor holdet hjemme 30.08 møder København Håndbold. Inden da spiller klubben Super Cup i Næstved tirsdag den 27. august mod Team Esbjerg og onsdag aften vandt klubben i pokalturneringen mod Aalborg DH.