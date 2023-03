Dansk forskning i graviditetstab vækker politisk begejstring

Videnskab.dk Tirsdag, 21. marts 2023 - 16:46

I Danmark ender hver fjerde ønskede graviditet med graviditetstab. 20.000 kvinder oplever hvert år at en graviditet går tabt.

Nu har danske forskere udviklet en blodprøve, der kan give viden til at undgå gentagne graviditetstab, og det vækker politisk begejstring, skriver Videnskab.dk.

Prøven kan skelne graviditetstab på grund af store kromosomfejl, fra graviditetstab, hvor sådanne store fejl ikke er til stede.

Det kan potentielt føre til, at kvinder fremover kan blive undersøgt efter første graviditetstab - fremfor efter det tredje, som det er i dag - og ved behov udredes og behandles, så de undgår gentagne graviditetstab.

Videnskab.dk har sendt en forespørgsel rundt til sundhedsordførerne i Folketinget - tre er vendt tilbage: Christoffer Aagaard Melson (V), Monika Rubin (M) og Kirsten Normann Andersen (SF).

Ifølge Christoffer Aagaard Melson (V) er forskningen stadig i sin tidlige fase, men derfor er det noget, politikere - og myndigheder - bør »følge tæt«, mener han.

- Der er ingen tvivl om, at det er ekstremt hårdt at miste et barn. Derfor synes jeg, at det lyder enormt spændende, hvis man relativt billigt kan forhindre nogle af de her graviditetstab, siger han til Videnskab.dk og tilføjer:

- Så jeg synes, det er noget, vi bør kigge nærmere på, så vi kan få implementeret det, hvis det viser sig, at de her lovende resultater er rigtige. At

det bliver lettere og relativt omkostningslavt at forebygge de her graviditetstab.

Monika Rubin (M) mener, det er »overvældende positivt«, at der bliver forsket og skabt viden om graviditetstab.

- Et emne, som for mig, både som læge og sundhedsordfører, men også som kvinde og mor, ligger meget nært, siger hun og tilføjer:

- Udover at det er et underbelyst emne, vil jeg også gerne bidrage til at bryde det tabu, der kan opstå om kvinders tab af graviditet. Derfor pålægger der jo et ansvar på os politikere med at udbrede kendskabet til problemet og hjælpe til med at implementere løsningen, hvis myndighederne anbefaler det.

Ifølge hende er der dog endnu nogle bump på vejen. Blandt andet den høje pris på blodprøven.

Tanja Schlaikjær Hartwig, læge og postdoc ved Hvidovre Hospital, der har været med til at udvikle metoden, forstår pointen, men beder politikerne have nogle tanker med i baghovedet, når de overvejer prisen på blodprøven.

- Monika Rubin har ret i, at der skal laves en undersøgelse af cost-benefit, inden en test som vores kan indføres for skattekroner. Men vi har set med

egne øjne, hvor betydningsfuldt det er for parrene at blive taget seriøst og få et personligt svar - selv efter første eller andet tab. Prisen vil med sikkerhed også falde over de næste år, hvilket selvfølgelig vil gøre det nemmere at implementere testen bredt.