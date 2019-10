Dansk finanslov: Skarpe ord om lønforskel for betjente

Walter Turnowsky Onsdag, 23. oktober 2019 - 09:33

Begge grønlandske folketingsmedlemmer skærpede tonen under tirsdagens debat om finansloven i folketinget. Det var især spørgsmålet den lavere løn til de grønlandske politi- og anstaltsbetjente som fik hårde ord med på vejen.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) talte om en 'urimelig forskelsbehandling', som fører til problemer med et at fastholde lokale betjente i politiet, hvilket har ført til, at man har måtte øge antallet af tilkaldte med 40 procent siden 2016.

- Vi kan ikke negligere en opgave som staten har, nemlig at behandle sine ansatte anstændigt og ligeværdigt, sagde hun i sin ordførertale.

- Ville ønske jeg ikke igen skulle nævne det

Aki-Mathilda Høegh-Dam (S) mener, at den fortsatte lønforskel skaber mistillid mellem Danmark og Grønland

- Vi vil ikke længere diskrimineres. For uanset, hvor du kommer fra, skal man som dansk statsborger have samme lønvilkår for samme arbejde, lød det fra hende.

Hun bruget eksemplet med to betjente på samme alder, uddannet på samme tid på politiskolen og siddende i samme patruljevogn, hvor betjenten fra Danmark får en højere løn, selvom betjenten fra Grønland skal lære ham om de lokale forhold og hjælpe med sproget

- Jeg ville ønske at det ikke igen skulle nævnes her fra talerstolen; men jeg bliver ved med at nævne løndiskriminationen indtil den er afskaffet, lød det fra Aki-Mathilda Dam-Høegh (S).

Æbler og pærer

Aaja Chemnitz Larsen (IA) mener at det er utilstedeligt, at regeringen har meldt ud, at penge til en tilpasning af lønnen skal tages fra den nordatlantpulje, som den forrige regering etablerede. Puljen er beregnet til blandt andet dokumentarfilm om Rigsfællesskabet og udveksling for studerende mellem rigsdelen. Og selvom puljen er blevet forhøjet fra 15 til 20 millioner kroner, så mener hun, at det er helt misforstået at tage pengene til betjentene derfra.

- Det er simpelthen at bland æbler og pærer sammen. Udviklingsmidler med driftsmidler. Projekter med permanente tiltag, lød det fra Aaja Chmenitz Larsen (IA).

- På den måde at bruge udviklingsmidler til at lukke et hul indenfor driften, det er simpelthen under lavmålet.

Hun skønner, at der skal bruges samlet set 6,2 millioner kroner for at fjerne lønforskellen for politi- og anstaltsbetjente.