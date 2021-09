Dansk finanslov bremser unge grønlænderes uddannelse

Redaktionen Mandag, 13. september 2021 - 10:37

De sidste tre år har skoleskibet Georg Stage optaget tolv grønlandske elever om året fordelt på to togter årligt. Men i Regeringens finanslovsforslag for 2022 er der kun afsat midler til ét årligt togt. Det betyder, at antallet af elever bliver halveret, og der bliver derfor kun plads til seks grønlandske elever om året.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det er frygteligt, for vi ved, at Skoleskibet Georg Stage åbner mange muligheder for de unge mennesker. Vores elever er meget efterspurgte, især i fiskeriet og i Royal Arctic Line. siger direktør for Georg Stage Asser Amdisen.



Den første grønlandske elev blev optaget på Skoleskibet Georg Stage i 1962, og siden 1964 har der været grønlændere med på alle togter. I alt er over 350 grønlændere blevet uddannet ombord på Georg Stage.

Uddannelsen på skoleskibet er gratis for grønlændere, da den bliver betalt af Lichtenbergs Fond i samarbejde med selvstyret. De betaler også rejsen frem og tilbage mellem Grønland og Danmark. Uddannelsen er dertil SU-berettiget.

