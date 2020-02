Dansk druk skræmmer unge grønlændere

Redaktionen Onsdag, 12. februar 2020 - 10:36

Vi har hørt det før: Unge drikker. Men det er særlig svært at følge med, når danske unge fester igennem og hygger sig sammen.

Det skriver AG.

Alkohol er ikke sjældent en fast bestanddel af det sociale samvær på uddannelsesinstitutionerne og i andre sammenhænge, hvor unge mødes uden for den normale skoletid. Den udbredte drukkultur kan være en af de mere væsentlige udfordringer, når unge grønlændere kommer til Danmark for at studere.

Det viser en evaluering (gennemført af rådgivningscentret på Aarhus Universitet). Her har ansatte ved universitetets Rådgivnings- og støttecenter i et pilotprojekt set nærmere på, hvordan grønlandske studerende klarer sig på de videregående uddannelser i Region Midt. Samtidig er det forsøgt indkredset, hvad der får unge til at opgive studiet.

Problem

Over for for AG bekræfter Anne Overgaard Clausen fra Det Grønlandske Hus i Aarhus, at danskernes afslappede forhold til alkohol kan være et problem.

- Jeg taler med grønlandske unge, som kan blive helt skræmt over, hvor meget alkohol, der bliver skyllet ned. Det er typisk supervelfungerende, grønlandske unge, som går i gang med en videregående uddannelse. De har lagt afstand til den alkohol-kultur, de måske er stødt på i Grønland. De ved godt, hvad alkohol kan føre til. Det ønsker de på ingen måde at være del af, forklarer Anne Overgaard Clausen.

