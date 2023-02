Danseklub åbner døre til nye lokaler

Kassaaluk Kristensen Søndag, 26. februar 2023 - 08:19

Med økonomisk støtte fra Oak Foundation Denmark, slår NuQi Dance dørene op til nye danselokaler i Nuuk mandag den 27. februar.

Danselokalerne skal ikke kun bruges til dans og øvetimer, men lægger også op til at skabe et forum til at udvikle dansen i Grønland.

- NuQi Dance skal være et permanent, professionel og funderet forum og en platform for mere dans på tværs af Grønland, skriver NuQi Dance i en pressemeddelelse.

Udover åbningen af danselokalet mandag, er der planlagt en officiel åbningsceremoni for alle interesserede den 17. marts.

Stor efterspørgsel

NuQi Dances bestyrelsesformand oplyser, at der har været stor efterspørgsel efter nye danselokaler og et rum til at skabe debat om dans. Den nye danselokale er den første af sin slags i Grønland.

- Der findes ikke lignende steder i Grønland, og NuQi Dance vil give mulighede for en fysisk og kunstnerisk udfoldelse, som bør være tilgængelig for alle børn og unge i Grønland, siger bestyrelsesformand i NuQi Dance, Peter Rex i en pressemeddelelse.

NuQi Dance har en vision om at blive et knudepunkt for andre danseforeninger rundt om i Grønland, hvor planen er at danne dansepartnerskaber og samarbejdsrelationer på tværs af bosteder i Grønland.

Samarbejde etableret

De første samarbejdsaftaler er allerede etableret med Inngertartut og NAIP. Samarbejdet skal sikre, at børn og unge kan blive undervist i forskellige danseformer, særligt danseformer der støtter og fremmer inuit, grønlandske og globale danseformer. Det gælder blandt andet kalattuut (grønlandsk polka) og trommedans, oplyser NuQi Dance.

Lokalerne er blevet til i samarbejde med Godthåbshallen.