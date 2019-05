Dansefest i Katuaq

Toke Brødsgaard Torsdag, 16. maj 2019 - 15:01

Fra år til år kan man se danseforestillingen Qitik udvikle sig. Qitik er danseskolen Qiajuks årlige opvisning, der samtidig markerer sæsonafslutningen. En række dedikerede undervisere, med Ruth og Alexander Montgomery-Andersen i spidsen, har året igennem motiveret de unge til at yde deres bedste indenfor dansen.

Spændende udvikling

Opvisningen var delt i to shows, hvor første primært havde fokus på de yngste danseelever og et show, hvor det hovedsageligt var de ældre danseelever, der optrådte. Når man har fulgt lidt med på sidelinjen og set Qitik i flere år, er det interessant at se, hvor stor en udvikling, der er fra år til år. Flere af danserne har danset i Qiajuk i flere år, og det er et fantastisk flot niveau, mange af dem er ved at have.

Alsidigt program

Det, at der hvert år stables et show på benene, giver også danserne mulighed for at se, hvilke øvrige danse, der danses i Qiajuk. Ligeledes gør det, at de unge kan se de lidt ældre dansere danse også, at de får nogle gode rollemodeller at se op til, så der er noget at stræbe efter. Alsidigheden i stilarterne var da også til at få øje på, da de to shows bød på både ballet, jazz, moderne, urban style dans. Der er derfor både klassisk dans og moderne mere showpræget dans.

Danseskole med vokseværk

At danseskolen i år holder sit sjette qitik show bevidner også om populariteten. År efter år er antallet af dansere steget. Eksempelvis var der i 2014 kun 55 dansere med på scenen mod de 180 dansere, der i lørdags trådte ud i rampelyset. Det er så skønt at se, hvordan alle på tværs af alder, nationalitet og baggrund mødes i danseglæden. Qiajuk Studios er for nylig ligeledes startet op med drop-in-salsa og yoga for voksne, hvilket dog ikke var en del af weekendens opvisning.

Dansere på sommerferie

Efter lørdagens show går alle dansere på sommerferie fra danseundervisningen.

En ny sæson starter op igen med en workshop i midten af august. Derefter begynder den normale danseundervisning med et tæt pakket program.

Tilmelding for nye elever adviseres på Qiajuks Facebookside i løbet af sommeren, hvor også nuværende elever skal huske at tilmelde sig på ny.