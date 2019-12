Dans og videnskab går op i en højere enhed

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. december 2019 - 16:45

Isens bevægelser og dansens bevægelser er i centrum i et projekt, der kombinerer videnskab, dans, video og foto, som vises på Grønlands Nationalteater.

Det er danseren Maliina Jensen, der er kendt for sin spektakulære vertikale dans, der er producer på projektet.

Dansen kombineres med et videnskabelig foredrag af Dr. Neil Humphrey, der er professor i Glaciologi ved University of Wyoming. Han har i 30 år forsket i den grønlandske indlandsis, og især dens bevægelser.

- Når folk tænker i denne tid tænker på Grønland, så bliver der talt meget om den smeltende is. Men en ting, man må husk om gletsjere, og især den grønlandske indlandsis er, at isen ikke blot smelter, men også glider fra midten, hvor det er koldt, mod kanterne, hvor det er varemere og isen kan smelte, hedder det i en pressemeddelelse om projektet.

Helle Nørregaard

- Is bevæger sig i forskellige hastigheder på forskellige steder. Isen kan bevæge sig jævnt og ensartet, i bølger eller svingende former eller der kan bevæge sig i tydelige ryk. Isen gør alle mulige sære ting, hvis man holder øje med den.

- Det vi prøver med dette projekt er, at forsøge at formidle oplevelsen af at være på isen til et bredere publikum ved at involvere andet end forskning - ved at skabe en visuel æstetisk dimension til formidlingen af videnskab.

Danseforestillingen er skabt af Maliina Jensen og Margaret Wilson

med dansere fra Qiajuk Studios. Foto-projektering af Helle Nørregaard. Video: Ulannaq Ingemann. Lysdesign: Gerth Lyberth.

"Re-forming Glaciers" vises på Grønlands Nationalteater tirsdag, 3. december klokken 17:30 og 20:00.