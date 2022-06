Danmark: Udsatte grupper får tilbud om vaccine i næste uge

Ritzau Onsdag, 22. juni 2022 - 06:58

Særligt udsatte grupper i Danmark får fra begyndelsen af næste uge tilbud om revaccination mod corona.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (Soc.) på pressemøde om coronastrategien for de kommende måneder.

- Vi har nu en ny variant, som spreder sig hurtigt i Europa og i Danmark. Myndighederne vurderer, at den nye variant er mere smitsom end den tidligere.

- Derfor handler vi nu. Og det gør vi først og fremmest for at beskytte jer, der er sårbare og ældre, siger Frederiksen.

- Ikke overraskende

Smitten med coronavirus stiger igen i Danmark. Det skyldes blandt andet en undervariant til omikronvarianten, som er blevet dominerende i Danmark. Den hedder BA.5.

Frederiksen siger, at det ikke er overraskende, at nye varianter af coronavirus kommer til, eller at smitten stiger.

- Men det er sket hurtigere end forventet, og derfor skal vi reagere, tilføjer statsministeren.

Regeringens coronastrategi har fire overordnede mål, siger hun. Den handler om at passe på vores ældre og sårbare, at undgå overbelastning på sygehuse, at sikre dansk økonomi samt at undgå nedlukninger og få for mange restriktioner.

2,5 millioner tilbydes vaccine til efteråret

Statsministeren siger også, at op mod 2,5 millioner danske borgere, der bor på plejehjem eller er over 50 år, i efteråret vil blive tilbudt vaccination mod coronavirus.

Plejehjemsbeboere og andre sårbare blive tilbudt vaccinationen fra 15. september. Borgere over 50 år vil blive tilbudt vaccination fra 1. oktober.

Det er ikke en del af planen for de kommende måneders coronastrategi at sætte telte op til lyntest. Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S), som ligeledes er med på pressemødet.

- Vi kan hurtigt opskalere til 200.000 daglige PCR-test. Men det bliver ikke planen at sætte telte op med lyntest, siger han.

PCR-testen foretages ved en podning i halsen og giver det mest sikre testsvar.