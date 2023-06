Danmark: Supermarkedsgigant sænker priserne på 40 mejeriprodukter

Ritzaus Bureau, Merete Lindstrøm Tirsdag, 13. juni 2023 - 10:14

Supermarkedsgiganten Coop sænker tirsdag priserne på 40 mejeriprodukter i butikkerne.

Det skyldes ifølge koncernen, at mejerikoncernen Arla har sænket priserne.

- Vi er afhængige af, at indkøbspriserne falder. Og nu har Arla sænket sine priser overfor os. Derfor kan vi sænke dem nu, siger Coops informationsdirektør Jens Juul Nielsen til Ritzau.

Jens Juul Nielsen siger, at det drejer sig om mejeriprodukter fra mini- og letmælk til hytteost, der vil falde cirka fem til ti procent i prisen. Det vil dog ikke få den store betydning i Brugseni, som køber nogle af sine varer hos Coop.

Mindre prisstigning her i landet

Prisfaldet bliver ikke noget man kan mærke her i landet, fordi stigningerne på fødevarer har været mere begrænset og, fordi en stor del af Brugsenis produkter ikke kommer fra Coop.

- Vi kører en del af vore mejeriprodukter udenom Coop, da vi har en del UHTprodukter (langtidsholdbare, red.) i vores sortiment, som gør det nemmere for os at styre selv, hvorfor vores priser også kører seperat, oplyser sortiment og logistikchef hos Kalaallit Nunaanni Brugseni, Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.AG.

Hos Brugseni har man forsøgt at være forsigtige med prisjusteringerne.

- Vi har ikke justeret så meget på priserne som Coop har, da vi besluttede tidligt i forløbet, at vi ville ramme vores kunder så lidt som muligt med prisforøgelser, tilføjer hun.

Presser leverandørerne til at sætte priser ned

Jens Juul Nielsen fra Coop Danmark håber, at også mange af de andre almindelige dagligvarer vil falde i pris de kommende måneder. Det afhænger dog af indkøbsprisen fra leverandørerne.

- De er påvirket af de høje energipriser, som er faldet. Dermed må forbrugerpriserne jo også falde, siger han.

I starten af juni tordnede Coop mod leverandørerne på grund af for høje priser.

Coop sagde til dagligevarehandlen.dk, at koncernen ville presse leverandører til at sænke priserne på fødevarer hurtigst muligt.

Det skyldtes ifølge koncernen, at indkøbspriserne var skyhøje og fortsatte med at stige, til trods for at priserne på råvarer, energi og transport er lavere nu end for et år siden.