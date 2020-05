Danmark: Statsministeren vil åbne for caféer og store skolebørn

Ritzau Onsdag, 06. maj 2020 - 14:06

Statsminister Mette Frederiksen ønsker i fase to at genåbne hele detailhandlen, restauranter og caféer samt sikre mere hverdag for store skolebørn.

Det siger Mette Frederiksen (S) forud for, at Folketingets partier onsdag aften fortsætter forhandlingerne om genåbningens fase 2.

- På baggrund af de foreløbige ønsker fra partierne vil det være regeringens forslag, at vi med fase 2 blandt andet genåbner hele detailhandlen, herunder storcentre, at restauranter og caféer kan begynde at åbne igen og at de store skolebørn får mulighed for at få mere af deres hverdag tilbage, også selv om der måske ikke bliver tale om en fuld skolegang, siger Mette Frederiksen.

Hun forventer dog, at yderligere elementer vil komme i spil i fase 2:

- Det drøfter vi nu med partierne. Alle partier ønsker selvsagt at åbne alt – ingen har interesse i at holde dele af Danmark lukket én dag mere end højst nødvendigt, men alle er også enige om, at vi skal gøre det, der sundhedsmæssigt er forsvarligt, siger Mette Frederiksen.