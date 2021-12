Danmark: SSI forventer mellem 9000 og 45.000 tilfælde om en uge

Ritzau Lørdag, 18. december 2021 - 15:37

Statens Serum Institut skønner i en ny prognose, at vi om en uge - når det er juledag - ser ind i et dagligt antal coronasmittede på mellem 9000 og 45.000.

Samtidig forventes det, at antallet af daglige indlæggelser i Danmark vil ligge et sted mellem 130 og 250.

De store spænd i tallene skyldes, at der fortsat mangler viden om omikron-varianten, der først dukkede op i Danmark for tre uger siden.

Beregningerne tager udgangspunkt i, at der er samme risiko for at blive indlagt med omikron som med den kendte deltavariant - og at omikron er mellem halvanden til to gange mere smitsom end delta.

LÆS OGSÅ: DK: Nye restriktioner for erhvervslivet gælder fra søndag morgen

- Og der er indikationer på, at varianten kan være mindre alvorlig. Derfor har vi også lavet beregninger for, hvis den er halvt så alvorlig som deltavarianten.

- Er det tilfældet, ser vi i modellerne frem mod daglige nyindlæggelser i størrelsesordenen 120-190 den 24. december, siger Camilla Holten Møller, der er læge hos Statens Serum Institut.

Lørdag blev der registreret 8954 tilfælde af corona hen over det seneste døgn i Danmark, og antallet af nyindlæggelser nåede op på 126.

/ritzau/