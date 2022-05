Danmark: Røntgen afslørede hash i mavesækken

redaktion Torsdag, 12. maj 2022 - 08:53

En 22-årig mand blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns byret, sigtet for i selskab med en 45-årig kvinde at udsmugle ikke mindre end 600 gram hash fra Københavns Lufthavn i Danmark til Kangerlussuaq med henblik på videresalg, skriver den danske avis Ekstra Bladet onsdag.

Kvinden var i første omgang blevet opdaget med en mindre mængde hash i sin bh, mens en røntgen af den 22-årige mand viste, at han havde hashkugler i hans mavesæk.

30 kugler

- Anklageren kunne oplyse, at manden ved første toiletbesøg havde leveret 17 af de små hashkugle. Efterfølgende indtog han afføringsmiddel, hvorpå resultatet var 30 kugler, skriver mediet.



Der manglede stadig at blive leveret to kugler, og derfor blev manden også fremstillet in absentia i grundlovsforhør, og var derfor ikke tilstede.



Kvinden blev efter anholdelsen løsladt, da der ikke var indikationer på, at hun havde nogle hash-pakker i maven. Manden er foreløbig anholdt i tre gange 24 timer.