Danmark: Ikke sundhedsfagligt belæg for at begrænse forsamlingsfrihed i ny lov

I en række svar til Folketingets Sundhedsudvalg medgiver sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at der ikke er sundhedsfagligt belæg for at forbyde forsamlinger på mere end to personer. Det er ellers et af de mest markante tiltag i endnu en hasteændring af epidemiloven, som Folketinget forventes at vedtage tirsdag, skriver Dagbladet Information.

For godt to uger siden vedtog Folketinget blandt andet, at »større forsamlinger« kunne forbydes, og med det nye hastelovsforslag lægger ministeren op til, at han efter forhandling med justitsministeren kan bede politiet forbyde forsamlinger på mere end to personer, med mindre der er tale om en familie. På samme måde skal politiet også kunne forbyde adgang til bestemte steder. Ifølge lovforslaget er formålet »at forebygge eller inddæmme udbredelsen af COVID-19«.

Men forud for fremsættelsen af lovforslaget torsdag havde Sundhedsstyrelsen udarbejdet et høringssvar, hvori det blandt andet hed:

»Sundhedsstyrelsen understreger i denne forbindelse, at der ikke ud fra sundhedsfaglig dokumentation kan fastsættes en øvre grænse for et bestemt antal deltagere i en forsamling.«

Og i et svar til Folketingets Sundhedsudvalg medgiver Magnus Heunicke altså, »at der ikke nødvendigvis for hvert enkelt element i lovforslaget foreligger den sædvanlige sundhedsfaglige evidens«. Det gælder ifølge ministeren også for den foreslåede grænse for forsamlingers størrelse.

»Ikke desto mindre påtager regeringen sig med lovforslaget det politiske ansvar for at sikre de fremadrettede muligheder for hurtigt at kunne handle og skride ind for at begrænse smittespredningen og afbøde konsekvenserne af spredningen,« fortsætter Magnus Heunicke i svaret.

Ministeren kalder det for »rettidig omhu«, at lovforslaget vil tilvejebringe »de nødvendige handlemuligheder«, hvis der måtte opstå »behov for at handle hurtigt og tage yderligere initiativer for at begrænse smittespredningen og afbøde konsekvenserne af spredningen«.

Flere sundhedsordførere gav under førstebehandlingen af lovforslaget udtryk for, at et forbud mod forsamlinger på mere end to personer vil være meget, meget vidtgående i forhold til borgernes grundlovssikrede forsamlingsfrihed. Sundhedsordførerne har derfor ønsket at få oplyst, om de foreslåede begrænsninger er noget, som WHO har anbefalet. Men det er ikke tilfældet. Ministeren har således i endnu et svar oplyst, at ministeriet ikke er bekendt med, »at WHO har peget på et maksimalt antal personer, der må mødes på offentlige steder«.

De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, understreger, at for ham er det afgørende, at hvis politiet skal gives mulighed for at forbyde forsamlinger på mere end to personer, så er det fordi, der ligger en sundhedsfaglig indstilling til grund.

»Det skal ikke bare være en politisk beslutning fra Mette Frederiksen (S) eller Magnus Heunicke. Det skal være de sundhedsfaglige myndigheders vurdering af, at det er nødvendigt,« siger han til Information.

Ifølge lovforslaget vil der gælde en solnedgangsklausul på linje med de tidligere gennemførte ændringer af epidemiloven, så ændringerne bortfalder, med mindre Folketinget vælger at forlænge dem.