Danmark: Grønlandske forældre bliver vurderet med dansk test

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 17. maj 2022 - 07:48

Børn af grønlandske foældre bliver tvangsfjernet fra hjemmet syv gange så oftere end danske børn i Danmark. Tallet for børn af forældre, hvor den ene er grønlændere er på fem gange så oftere.

Hvorfor børn af grønlandsk afstamning oftere bliver fjernet fra hjemmet kan skyldes, at de grønlandske forældre bliver vurderet ud fra danske, psykologiske tests, der skal være med til at vurdere forældrenes evne til at tage sig af deres børn.

Det mener flere eksperter, der påpeger, at den danske test udført på de grønlandske forældre kan give et forkert billede af, hvordan personens følelseliv, intelligens og empatiske evner er, lyder det i flere indslag på P1 Morgen radio på DR. som behandler sagen mandag og tirsdag.

Lektor på Institut for psykologi ved Københavns Universitet, Karen-Inge Karstoft forklarer, at det er problematisk, at grønlandske forældres evner bliver vejet i en dansk test.

- Der kan være flere årsager til den. Den første jeg ser er, at testen gennemføres på et sprog, som ikke er personens modersmål vil selvfølgelig spille ind på testresultatet. Og den anden del af det vil være det, at man sammenligner med normdata, som ikke er indsamlet i den population som personen rent faktisk kommer fra. I det her tilfælde, Grønland, siger hun i DR’s radioprogram P1 Morgen.

Pletklatter ligner indvolde

Hendes påstand bliver bakket op af seniorforsker og Ph.D. i rigshospitalet Rune Nielsen, der forsker i kulturelle fejlkilder.

Når grønlandske forældre, der er bosat i Danmark bliver testet for deres forældreevner, kan testene foregå på et sprogligt højere niveau på et sprog, der ikke er deres modersmål.

Andre psykologiske tests, som Rorschach Test, hvor man skal analysere blækklatter, tager heller ikke højde for kulturelle forskelle.

Tre mødre, der har fået deres børn fjernet på baggrund af forældrekompetenceundersøgelsen fortæller alle, at de forskellige tests er sprogligt svære. Samtidige beretter mødrene, at de havde en oplevelse af at score lavt i både Rorscharch test og ”Read the Mind in the Eyes”-test, hvor man skal afkode følelser på baggrund af billeder af øjne.

Nogle forældre har også oplevet løftede øjenbryn hos psykologerne når de har forbundet blækklatterne med indvolde og tupilakker i Rorscarchtesten. Der måles svarene i forhold til hvad flest svarer i den pågældende kultur som altså her er dansk.

Kulturelle forskelle gør forskellen

Både lektor Karen-Inge Karstoft og seniorforsker Rune Nielsen påpeger, at det kulturelle spiller en stor rolle og kritiserer testen for ikke at være tilpasset de grønlandske forældres baggrund og kultur ved forældrekompetenceundersøgelser.

Psykologer, der foretager testen analyserer svarene ved at sammenligne dem med den bredere befolknings normale svar, hvilket er den danske samfund og kultur.