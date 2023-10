Danmark: Ellemann stopper som formand og minister og forlader politik

Ritzaus Bureau Mandag, 23. oktober 2023 - 06:20

Jakob Ellemann-Jensen trækker sig efter fire år som formand for Venstre og som økonomiminister.

Det bekræfter han på et pressemøde mandag, hvor han også siger, at han stopper i politik.

- Jeg har kæmpet for, hvad jeg tror på, men det er ikke altid tilstrækkeligt, selv om jeg har givet alt, hvad jeg har i mig. Og nogen gange mere end det.

- Min person skygger for Venstres resultater i regering. Og min person skygger for, at Venstre kan komme fremad igen. Derfor tager jeg konsekvensen nu og træder tilbage som formand for Venstre, siger han.

Han overlader sit mandat til sin suppleant.

Næstformand og formand for Region Syddanmark Stephanie Lose (V) overtager det organisatoriske arbejde i partiet frem mod landsmødet.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) overtager foreløbig økonomiministeriet.

Han slår fast, at partiet fortsætter i regeringen.

- Her er vi i gang med at skabe resultater og gøre en forskel for alle danskere.

Han nævner også CO2-afgiften på landbruget og lægger ikke op til ændringer i forhold til, hvad Ellemann tidligere har meldt ud.

Venstre holder landsmøde i Herning 18. november.