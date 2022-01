Danmark: 14.414 coronatilfælde - antal indlagte stiger med 54

Ritzau Mandag, 10. januar 2022 - 17:01

Det seneste døgn har 14.414 personer i Danmark fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut mandag.

Ud af de 14.414 smittede har 941 været smittet med corona før.

De 14.414 smittetilfælde er fundet i 133.446 PCR-prøver. Det er den test, hvor man bliver podet i halsen.

Det vil sige, at 11,48 procent af prøverne har været positive for corona det seneste døgn.

Der er foretaget 205.104 lyntest. De er grundet usikkerhed med testresultaterne ikke medregnet i opgørelsen over smittede.

Der har det seneste døgn været 156 nye coronaindlæggelser. Men der er også patienter, der er blevet udskrevet, så det samlede antal indlagte med corona er steget med 54 til 777.

Af de 777 indlagte kræver 74 personer intensiv behandling, mens 47 af dem har brug for hjælp til at trække vejret og er i respirator.

På trods af stigningen på landsplan kan personalet på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital i øjeblikket godt følge med. Det siger Christian Wamberg, der er overlæge på hospitalets intensivafdeling.

- Vi kan sagtens behandle de patienter, vi har, og også på den måde vi ønsker at behandle dem - og give alle sammen god behandling, siger han.

Samtidig vurderer han, at de seneste ugers "meget høje smittetal" ikke har givet anledning til en eksplosion i antallet af indlagte patienter, heller ikke på intensivafdelingerne.

- På trods af de høje smittetal er kurven kun langsomt stigende, og det taler da for, at vi ikke kommer ud i et skrækscenarie, siger Christian Wamberg.

Han tilføjer, at når det samlede antal indlagte alligevel stiger med 54 personer, kan det skyldes en "mandagseffekt".

- Typisk går indlæggelsestallene lidt ned hen imod weekenden, og så stiger de hver mandag. Det synes jeg, vi har set, i rigtig mange på hinanden følgende uger.

- Det er udsving hen over en generelt let stigning (i det samlede antal indlagte, red.), der har været over de sidste par måneder, siger han.

Statens Serum Institut oplyste forleden, at op mod hver fjerde coronaindlæggelse i december i virkeligheden var personer, der var indlagt af en anden årsag end corona.

Der er yderligere ni coronarelaterede dødsfald. Dermed er det samlede antal dødsfald under epidemien nu 3394.

