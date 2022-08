Danmark venter langstrakt krig i Ukraine og er vært for allierede

Ritzau Tirsdag, 09. august 2022 - 16:19

Ukraine står over for en lang nedslidningskrig. Derfor vil Danmark være vært for en donorkonference, hvor knap 30 lande vil se på, hvordan støtten bedst kan fortsætte på længere sigt.

Torsdag ankommer forsvarsministre og repræsentanter for Ukraine, USA, Storbritannien og en række andre lande til København.

- Vi kan nu diskutere den næste fase for donationer til Ukraine. Den første fase var spontan, mens den næste fase er mere målrettet og koordineret.

- Det er klart, at den her krig bliver langstrakt, og derfor skal vi nu til at tilrettelægge støtten. Fælles finansiering af våbenproduktion, træningsaktiviteter og minerydning, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Han har torsdag orienteret Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget om konferencen og de danske prioriteter.

Våben og støtte

De danske donationer holdes hemmelige. Men Danmark har tidligere doneret våben, materiel og andet for flere milliarder kroner.

Det inkluderer panserværnsraketter og Harpoon-missiler. Bødskov har derudover åbnet for træning af ukrainske soldater i Danmark.

Men våben er det mest presserende punkt på dagsorden torsdag. Desuden er minerydning et punkt.

- Ukrainerne har behov for våben nu og her, samt vedvarende støtte på våbenområdet. Det betyder, der skal produceres flere våben. Torsdag skal vi diskutere, om vi kan finde veje til at finansiere det sammen, siger han.

Konferencen vil sætte fokus på donationer, finansiering og konkret samarbejde om støtte til Ukraine, herunder træning af ukrainske soldater.

Danmark er vært med Ukraine og Storbritannien.