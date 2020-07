Danmark tager igen fejl af Færøernes nationaldag

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 01. juli 2020 - 08:32

Mandag havde Københavns Universitet og frimurerne i København hejst det færøske flag. Det var for at fejre Færøernes nationaldag. Problemet er bare, at Færøernes nationaldag er 29. juli og ikke 29. juni.



I foråret 2016 besluttede den daværende regering, med Lars Løkke Rasmussen (V) i front at indføre flagdag for Færøerne og Grønland. Offentlige bygninger skulle flage med det færøske flag, Merkið, den 29. juli.



Det er ikke gået helt efter planen at ramme rigtigt. Det første år var der bygninger, hvor flaget blev hejst med den forkerte farvesammensætning.



I 2018 blevet flaget hejst på adskillige bygninger 29. juni. Samme fejl skete igen år, men måske dog ikke på så mange bygninger som i 2018.



Pinligt og respektløst



- På trods af, at de pinlige fejltagelser får stor opmærksomhed hver gang, så blev Merkið igen i går hejst på den forkerte dag, siger Sjúrður Skaale.



Han er så fortørnet over sagen, at han har stillet fire spørgsmål til den danske regering.



- Det er tredje gang på fem år, at det offentlige Danmark tager fejl af, hvordan flaget ser ud eller hvornår nationaldagen er. Det er pinligt og respektløst, siger medlem af Folketinget for Færøerne Sjúrður Skaale (S).



I sine spørgsmål vil den færøske socialdemokrat blandt andet vide, hvad regeringen agter at gøre for at forhindre lignende fejltagelser i fremtiden. Han vil også gerne vide, hvad regeringens holdning er til, at fejlene sker gentagne gange.



En anden flagsag



Sjúrður Skaale har også rejst en anden sag, som også omhandler det færøske flag. Han undrer sig over, at man ikke flager med det færøske og grønlandske flag (Erfalasorput) ved fem af de største grænseovergange mellem Danmark og Tyskland.



Ifølge en aftale mellem regeringen, rigspolitiet og foreningen Norden flages der med det danske, det islandske, det norske, det svenske og det finske flag.



Justitsminister Nick Hækkerup (S) har generelt har sympati for Sjúrður Skaales ønske om at flage med det færøske flag ved grænsen, men siger, at det har været de nordiske flag, som man normalt ser ved grænseovergangene.



- Regeringen har ikke taget stilling til spørgsmålet om flagning med det færøske og grønlandske flag ved grænseovergangene mellem Tyskland og Danmark, hvor der gennem en årrække har været tradition for at flage med de fem nordiske landes flag. Spørgsmålet ville i givet fald være relevant at drøfte med alle relevante interessenter, erklærer Nick Hækkerup.