Da Danmark snød FN og sig selv

Redaktion Fredag, 21. januar 2022 - 18:00

I FN-pagtens Artikel 73 hedder det at medlemslande, ”som har eller påtager sig ansvaret for administrationen af områder, hvis folk endnu ikke i fuldt mål har opnået selvstyre”, forpligter sig til, ”at fremme selvstyre”. Ordet pligt anvendes, dog gælder det kun i moralsk forstand, juridisk er det en henstilling. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Den grønlandske befolkning kunne læse og skrive, der var et antal personer med mellemlang eller lang uddannelse, og der var journalister og redaktører. At ingen politisk aktiv eller interesseret i Grønland i løbet af otte år (fra 1945 til 1953) har haft kendskab til en af verdens mest lettilgængelige og betydningsfulde tekster på 20 ikke tætskrevne sider (den oprindelige engelsksprogede tekst), virker overraskende.

Kunne forklaringen være at de grønlændere som kendte Artikel 73 var uinteresserede?

Hvorfor det hastede så meget for Danmark, kan i dag være svært at forstå. Vi kunne have erkendt at den grønlandske befolkning etnisk og kulturelt var forskellig fra den danske og påtaget os den opgave at støtte den grønlandske befolkning, så den efterhånden og i stigende grad kunne forvalte sig selv og, om ønsket, få selvstyre eller blive selvstændig.

