Danmark slår igen smitterekord med 8314 tilfælde

Ritzaus Bureau Tirsdag, 14. december 2021 - 17:09

Yderligere 8314 er det seneste døgn bekræftet smittet med coronavirus. Det viser tirsdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er for anden dag i træk det højeste antal smittede, der er blevet bekræftet på et døgn under epidemien.

Det er cirka fire gange så højt som de daglige smittetilfælde i starten af november.

Selv om det lyder voldsomt med så høje smittetal, skal man huske på, at smitten stadig er størst blandt børn, som ikke bliver så syge, mener Christian Wamberg, som er overlæge på intensivafdeling på Bispebjerg Hospital.

- Så længe det er børn, som driver smitten, så mærker vi ikke så meget til de stigende smittetal her på intensiv, siger han.

Positivt at få kræver indlæggelse

Dog gør overlægen opmærksom på, at smitten er steget jævnt i den seneste måned, hvilket vil presse afdelingerne. Både hvis antallet af indlagte fortsætter med at stige jævnt, og hvis antallet af indlagte eksploderer.

Tirsdag stiger antallet af indlagte med 11 til 498. Af de indlagte er 70 personer på intensiv. 46 er i respirator.

- Spørgsmålet er, om vi nu skal vente en uge eller to, før vi ser en voldsom stigning i antallet af indlagte.

- Men det er positivt, at der ikke er særlig mange, der er indlæggelseskrævende, selv om der er høje smittetal, siger Christian Wamberg.

Smittetilfældene er fundet blandt 201.322 PCR-test. Det er den type test, der kan bekræfte et smittetilfælde, hvor man bliver podet i halsen.

Positivprocenten er 4,13, hvilket er blandt det højeste registreret under epidemien.

Omikron skuber smitten i vejret

Kontakttallet er blevet beregnet til 1,1, hvilket betyder, at epidemien er i vækst. Sundhedsminister Magnus Heunicke skriver på Twitter, at han forventer, at det vil stige den kommende tid på grund af varianten Omikron, der er meget smitsom.

- Delta er stadig dominerende lidt endnu, men SSI estimerer, at den kun vokser med cirka tre procent om dagen.

- Til sammenligning estimeres Omikron til at have en vækstrate på cirka 51 procent om dagen i Region Hovedstaden. Derfor forventes Omikron at overtage epidemien om kort tid, skriver han.

Der er lavet 262.106 antigentest - kviktest - men de tæller ikke med i opgørelsen over bekræftede tilfælde, da usikkerheden i testen er for høj.

I det seneste døgn er yderligere syv personer døde med covid-19. Det samlede antal døde er nu 3030.

Det seneste døgn er 78.713 personer blevet revaccineret. Det vil sige, at de har fået det tredje stik - boosterstikket - med en coronavaccine.