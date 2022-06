Danmark siger officielt ja til at deltage i EU-forsvarssamarbejde

Ritzau Mandag, 20. juni 2022 - 07:06

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har ved en ceremoni i Luxembourg underskrevet et brev, der formelt meddeler, at Danmark nu træder ind i forsvarssamarbejdet i EU.

- Jeg har nu meddelt EU, at Danmark fra 1. juli formelt træder ind i samarbejdet på lige fod med andre lande om europæisk sikkerhed og forsvar, siger Jeppe Kofod.

Danmark skal også meddele resten af EU's medlemslande, at man 1. juli træder ind i forsvarssamarbejdet. Det vil ske i de kommende dage.

- Det er en historisk dag efter danskernes afstemning den 1. juni, siger Jeppe Kofod.

Ved underskrivelsen deltog EU's udenrigschef, Josep Borrell, og den franske udenrigsminister, Catherine Colonna.

- Tænk dig nu godt om, lød det med et smil fra Josep Borrell, i sekunderne inden Jeppe Kofod skrev under.

Den danske udenrigsminister var dog ikke i tvivl:

- Det var en klar afstemning, hvor to tredjedele af vælgerne stemte for at afskaffe forbeholdet, lød det fra Jeppe Kofod.

Underskrivelsen kommer ifølge den danske udenrigsminister på et kritisk tidspunkt for europæisk sikkerhed, hvor krigen i Ukraine har understreget behovet for styrket forsvarssamarbejde både i EU og Nato.

EU's udenrigschef glæder sig i den forbindelse over, at der kom en klar melding fra de danske vælgere.

- Med det har I gjort Europa mere samlet og gjort EU stærkere. Med denne beslutning vil Danmark deltage fuldt ud i beslutningerne og i de militære missioner rundt om i verden, siger Josep Borrell.

Ifølge EU's udenrigschef vil der hurtigt blive taget skridt til at få Danmark "fuldt ud" med i operationer og beslutninger.

Det er dog i sidste ende op til Folketinget at afgøre, hvilke missioner Danmark skal deltage i. Og det er langt fra sikkert, at det bliver alle EU's militære missioner, lyder det fra Jeppe Kofod.

- Det næste skridt bliver, at vi efter sommerferien vil præsentere Folketinget for lovgivning, så vi kan tilslutte os Det Europæiske Forsvarsagentur og Pesco, som er det strukturerede samarbejde om forsvar i EU, siger Kofod.

Efter sommerferien vil regeringen diskutere med Folketingets partier, hvilke EU-missioner Danmark skal være med i.

- Vi vil se på, hvor Danmark kan bidrage. Missioner som den fredsbevarende mission i Bosnien, der er blevet nævnt. Men jeg vil gerne understrege, at det at sende danske styrker ud til en mission er den alvorligste beslutning, en regering kan træffe.

- Derfor kræver det altid grundige overvejelser. Ikke mindst af, hvor behovet er, og hvor Danmark kan bidrage. Det vil vi gerne have god tid til at drøfte med Folketingets partier efter sommerferien, siger Jeppe Kofod.

Trods mandagens underskrivelse i Luxembourg forbliver Nato garanten for Danmarks sikkerhed. Men EU har også en vigtig rolle, siger Kofod.

- Nato er fundamentet for vores territoriale sikkerhed, men vores sikkerhed er også på spil i nærområderne lige uden for Europa som Ukraine og Vestbalkan. Der er det vigtigt, at vi også i Europa samarbejder og bidrager. Så der er mange steder, hvor EU og Nato supplerer hinanden, siger Jeppe Kofod.