Danmark overgiver konfiskeret tromme til samisk museum

Thomas Munk Veirum Søndag, 30. januar 2022 - 08:09

Det begyndte som et opråb fra præsidenten af Sametinget i Norge til Dronning Margrethe, og sagen er nu endt med, at ejerskabet af en ældgammel tromme overdrages til et samisk museum.

Opråbet fra Sametinget kom i et åbent brev til Dronning Margrethe i september sidste år. Her refererede præsident Aili Keskitalo blandt andet til, at Danmark tidligere har afleveret en lang række kulturhistoriske genstande tilbage til Grønland.

Aili Keskitalo sendte i september et åbent brev til Dronning Margrethe for at bede om, at trommen overgives til et samisk museum. Kenneth Hætta, Sametinget

Præsidenten ønskede, at det samme skete for trommen, som er en ceremoniel genstand med betydning for samisk kultur. Ifølge brevet fra præsidenten blev trommen beslaglagt hos en same ved navn Anders Poulsson tilbage i 1692. Anders Poulsson blev anholdt på grund af trommen og døde i myndighedernes varetægt.

Fordi Norge på det tidspunkt var under dansk herredømme blev trommen sendt til København.

Udlånt siden 1979

Siden 1979 har trommen været lånt ud til RiddoDuottarMuseat i Karasjok i Norge, men udlånsaftalen udløb i slutningen af 2021.

Nu kan museet dog beholde trommen, oplyser det danske kulturministerie. Kulturministeren bygger sin beslutning på en indstilling fra Nationalmuseet i Danmark:

- Det er helt naturligt, at trommen får sit varige hjem på det museum, som den har et historisk tilhørsforhold til, og hvor den i øvrigt har været udstillet i mange år, udtaler kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (Soc.) og fortsætter:

- Normalt er der ikke tale om udskillelse til museer i andre lande, men i den konkrete sag er der givet tilladelse på baggrund af trommens langvarige udlån til RiddoDuottarMuseat sammen med trommens særlige tilknytning til og relevans for området.