Danmark kravler op på andenplads i indeks for pressefrihed

Ritzaus Bureau Tirsdag, 03. maj 2022 - 16:44

Danmark er rykket to pladser op til en andenplads i et globalt indeks over pressefrihed.

Det er offentliggjort tirsdag i London og på Nobels Fredscenter i Oslo af Journalister Uden Grænser (RSF). Offentliggørelsen sker en gang årligt.

Kun Norge har fået flere point end Danmark og ligger dermed på førstepladsen i indekset, som rangerer i alt 180 lande.

Pressefrihedsindekset angiver både mediernes uafhængighed og sikkerhed for journalister. Det viser også graden af ytringsfrihed i de enkelte lande.

Sverige ligger på tredjepladsen, mens Estland og Finland ligger nummer fire og fem. Men en stor del af indekset er dyster læsning.

Meget dårlig i 28 lande

I 28 lande, deriblandt Rusland, Hviderusland, Kina og Myanmar, betegnes situationen som meget dårlig. Kun i otte lande beskrives situationen eller udviklingen som god.

102 lande er i en situation, som kaldes enten vanskelig eller problematisk. I 40 lande bliver pressefriheden kategoriseret som tilfredsstillende.

I demokratiske lande er der tegn på tiltagende splittelse. Det skyldes, at en del medier opererer med en agenda, hvilket sammen med sociale medier forstærker desinformation, pointerer RSF.

Internationalt bliver demokratiet svækket af en voksende kløft mellem åbne samfund og regimer, der kontrollerer dets medier, mens de driver propagandakrige mod demokratier.

Konflikter koster på pressefriheden

Kinas øgede pres og stramninger over for Hongkongs befolkning har medført, at Hongkong er rykket 68 pladser ned på listen. Hongkong ligger nu som nummer 148.

Da RSF udgav indekset for første gang i 2002, lå Hongkong på 18.-pladsen. Det skriver AFP.

Manglen på pressefrihed fortsætter også med at påvirke konflikten mellem Israel, der ligger som nummer 86, og Palæstina, der ligger som nummer 170.

Mediepolarisering forstærker fortsat interne sociale forskelle i demokratiske samfund som USA til trods for præsident Joe Bidens valgsejr, siger RFS. USA ligger som nummer 42 i indekset.