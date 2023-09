Danmark køber og donerer yderligere 45 kampvogne til Ukraine

Ritzaus Bureau Tirsdag, 19. september 2023 - 07:06

Der er flere kampvogne på vej til Ukraine fra Danmark.

Der købes nu yderligere 45 kampvogne, som doneres videre til Ukraine, oplyser forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Forsvarsministeren er tirsdag til møde på Ramstein-basen i Tyskland, hvor en lang række lande koordinerer militær støtte til Ukraine.

Den nye kampvognsdonation består af yderligere 30 Leopard 1-kampvogne samt 15 T-72-kampvogne.

De købes i samarbejde med andre lande, lyder det fra Troels Lund Poulsen.

- Det er i samarbejde med andre lande, som har adgang til at skaffe de har kampvogne. Når jeg ikke sætter ord på, så er det fordi, at vi stadig mangler at få de formelle ting på plads, siger han ved ankomsten til Ramstein-basen.

Danmark har tidligere i samarbejde med Tyskland og Holland købt og doneret 100 Leopard 1-kampvogne.

I starten af september ankom de første ti af de 100 donerede Leopard 1-kampvogne til Ukraine efter måneders forsinkelse.

Men det er første gang, at Danmark donerer T-72-kampvogne. Dem har Ukraines forsvar i forvejen erfaringerne med, og derfor behøves ukrainske soldater ikke at blive oplært i at bruge dem.

- Det er kampvogne, som ukrainerne allerede er vant til at betjene, for det er de kampvogne, som de har meget erfaring med at bruge fra deres tidligere tid i forhold til Warszawapagten, siger Troels Lund Poulsen.

Donationen finansieres af penge fra Ukraine-fonden og mere præcis de 5,8 milliarder kroner, der blev annonceret i sidste uge.

Også 14 mere moderne Leopard 2-kampvogne doneres til Ukraine i et samarbejde mellem Danmark og Holland. De forventes at ankomme i starten af 2024.

På mødet tirsdag skal Troels Lund Poulsen også møde den nye ukrainske forsvarsminister, Rustem Umerov, for første gang.

Desuden vil han give en status på, hvordan det går med F-16-træningen af ukrainske piloter på dansk jord.