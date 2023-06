Danmark er klar med penge til ligeløn for politi og anstaltsbetjente

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 07. juni 2023 - 17:45

Politi og anstaltsbetjente skal have lige løn- og ansættelsesvilkår uanset, om de er ansat i Danmark, Grønland eller Færøerne.

Det har den danske justitsminister, Peter Hummelgaard genbekræftet overfor Naalakkersuisoq for justitsområdet Naaja Nathanielsen under et møde onsdag den 7. juni, oplyser departementet for justitsområdet i en pressemeddelelse.

Justitsministeriet har i 2022 lavet en tillægsaftale, der sikrer lige løn for anstaltsbetjente frem til udgangen af 2023, men under ministerens besøg i Nuuk er der altså givet håndslag på en permanent løsning:

- Det er vigtigt i forhold til fastholdelse og rekruttering af disse samfundskritiske personalegrupper og det er nødvendigt tiltag, hvis vi vil opnå jævnbyrdighed landene imellem, siger Naalakkersuisoq for justitsområdet Naaja Nathanielsen.

Hun udtrykker glæde over den midlertidge puljefinansierede løn, men at Naalakkersuisut har arbejdet for en permanent løsning længe.

Foranstaltningsramme får et løft

I Grønlands kriminallov er der en foranstaltningsramme på maksimalt 10 år. En længere foranstaltning for grove kriminelle handlinger har tidligere været drøftet i Inatsisartut. Naaja Nathanielsen oplyser, at Grønlands ønske om en højere foranstaltningsramme fra 10 til 16 år også er blevet drøftet under mødet.

- Vi henviser til det danske regeringsgrundlag, hvor der klart og tydeligt står, at den danske regering vil prioritere at opdatere lovgivning på danske ansvarsområder i Grønland. Jeg har på Naalakkersuisuts vegne en klar forventning om, at den danske regering er lydhør overfor det grønlandske ønske, siger hun.

Herudover blev der drøftet ønsker til det kommende flerårsforlig for domstolene.

Mødet blev afsluttet med et besøg i Socialstyrelsens forebyggelsesenhed, Paarisa, der står for oplysningskampagnen om den nye samtykkelov og et besøg på klinik Killiliisa, der udfører krænkerbehandling.