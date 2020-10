Danmark klar til at hjælpe grønlandske corona-patienter

Thomas Munk Veirum Mandag, 26. oktober 2020 - 16:02

Danmark oplever i disse dage et stigende antal smittede og indlagte patienter med Covid 19.

På trods af den udvikling har Danmark stadig masser af kapacitet til at håndtere patienter på intensivafdelingerne, som har brug for et ligge i respirator. Og den kapacitet kan også komme Grønland til hjælp.

LÆS OGSÅ: Danmark registrerer over 1000 nye smittetilfælde

Det slog direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, fast på et pressemøde mandag eftermiddag.

- Vi har selvfølgelig også et øje på resten af rigsfællesskabet, hvis Grønland eller Færøerne får behov for at vi hjælper dem med at tage patienter, der indlagt på sygehuse, så gør vi det. Hvad vi i øvrigt allerede har gjort under den her epidemi, fordi de har en meget begrænset intensiv kapacitet på Færøerne og Grønland, sagde Søren Brostrøm på pressemødet.

Fortsat meget kapacitet

Direktøren understregede, at Danmark har en stor kapacitet til rådighed, hvis der skulle komme flere syge:

- Jeg vil gerne igen gentage, at vi er på ingen måder bekymrede for særligt den intensive kapacitet i Danmark.

- Vi har en god kapacitet, og vi har også en mulighed for at opskalere hurtigt. Hele den øvelse var vi igennem fra marts til april, og den kan vi gentage, hvis det skulle være nødvendigt, sagde Søren Brostrøm.