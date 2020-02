Danmark giver otte millioner til bekæmpelse af coronavirus

Ritzau Lørdag, 22. februar 2020 - 09:51

Danmark giver otte millioner kroner til en international indsats mod coronavirus.

Det meddeler Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det internationale samfund har et fælles ansvar for at agere sammen til støtte for Kina og for at sikre forebyggelse i lande med svage og sårbare sundhedssystemer, siger udviklingsminister Rasmus Prehn (S).

De otte millioner kroner er et bidrag til verdenssundhedsorganisationens (WHO) krisefond til globalt beredskab og respons i det igangværende udbrud af coronavirus.

- Det er vigtigt, at Danmark tager et medansvar i den globale indsats mod sundhedskriser, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

- Den aktuelle situation med COVID-19 (coronavirus, red.) har for alvor vist, hvor vigtigt det er, at WHO er i stand til sætte hurtigt ind, når vi oplever sygdomsudbrud.

- Og jo mere effektiv den globale indsats er, jo bedre beskyttet er vi også i Danmark, siger han.

Det første tilfælde af coronavirus blev opdaget i december sidste år i Wuhan, der ligger i Hubei-provinsen i det østlige Kina.

Over 2000 mennesker er døde på grund af coronavirus, mens omkring 75.000 er blevet smittet.

Cirka 99 procent er blevet smittet i Kina, og omkring 99,6 procent af dødsfaldene er registreret i Kina.

WHO koordinerer det globale beredskab mod det igangværende udbrud.

WHO vurderer stadig, at risikoen for spredning i Kina er "meget høj", og at risikoen for regional og global spredning er "høj", fremgår det i pressemeddelelsen fra Udenrigsministeriet.

Danmark støttede i 2018 WHO-krisefonden med 20 millioner kroner under det seneste udbrud af ebola i Afrika.