Danmark farver verden rød - fraråder alle udlandsrejser

Ritzau Fredag, 08. januar 2021 - 15:17

Udenrigsministeriet i Danmark hæver sikkerhedsniveauet i en ny rejsevejledning, hvor hele verden farves rød.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde fredag eftermiddag.

- Budskabet er enkelt og klart: Man bør lade være med at rejse ud, siger han.

Rød er det højeste sikkerhedsniveau på Udenrigsministeriets skala for rejsevejledningerne. Farverne tæller grøn, gul, orange og rød.

Det blive sværere at komme ind

At alle lande bliver røde, betyder, at Danmark fraråder alle udlandsrejser.

Hvis man alligevel tager til udlandet, opfordrer ministeriet til, at man søger professionel sikkerhedsrådgivning. Det fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside.

Foruden den skærpede vejledning for rejser ud af landet, bliver det sværere for folk at rejse til Danmark. De gælder også for alle lande, fortæller justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Alle med bopæl i udlandet vil som udgangspunkt blive nægtet indrejse i Danmark, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål og en negativ coronatest, der er maksimalt 24 timer gammel, siger han.

Slut med studerende

Regeringen indskrænker samtidig listen over, hvad der kan tælle som anerkendelsesværdige formål.

Det er blandt andet ikke længere anerkendelsesværdigt at rejse til Danmark for at studere eller for at arbejde i Danmark som au pair.

De seneste uger har verdenskortet været orange. Det betyder, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes, fordi risiciene ved at rejse til landene kan være alvorlige.

De strammere ind- og udrejseregler kommer, et stykke tid efter at en britisk og mere smitsom variant af coronavirusset er konstateret i Danmark.

Vil undgå smitte udefra

De strammede regler skal være med til at "købe tid", mens vi er "på et sårbart tidspunkt i epidemien", siger udenrigsministeren med henvisning til, at Danmark for små uger siden begyndte at vaccinere borgere.

- Formålet er enkelt. Vi skal minimere risikoen for, at danskere rejser ud i verden og bliver smittede, og at smitten kommer ind i Danmark udefra, siger Jeppe Kofod.

Desuden må flyselskaber fra lørdag eftermiddag kun medtage passagerer - både danske eller udenlandske - hvis de kan fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt et døgn gammel.