Danmark dropper One Love-anførerbind ved VM

Ritzau Mandag, 21. november 2022 - 10:58

Det danske fodboldlandshold kommer ikke til at bære anførerbind mod diskrimination ved VM i Qatar af frygt for sportslige sanktioner. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU).

Beslutningen er taget sammen med de øvrige nationer, der havde planer om at spille med det regnbuefarvede anførerbind.

Det betyder, at alle syv nationer, der havde planlagt at spille med anførerbindet, ikke kommer til det alligevel.

De sportslige sanktioner, som Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) truer med, kan indebære et gult kort.

Det er en risiko, Danmark og de øvrige nationer ikke ønske at tage. De syv nationer er også kommet med en fælles udtalelse.

- Fifa har gjort det meget klart, at man vil komme med sportslige sanktioner, hvis vores anførere bærer anførerbindet, skriver forbundene og tilføjer:

- Som nationale forbund kan vi ikke sætte vores spillere i en situation, hvor de kan risikere sportslige sanktioner - heriblandt et gult kort - så vi har bedt anførerne om ikke at bære anførerbindene i VM-kampene.

Forbundene skriver også, at de er meget frustrerede over beslutningen fra Fifa.

DBU-direktør Jakob Jensen var også ude med riven efter Fifa, kort før at det blev endegyldigt besluttet, at Danmark ikke skulle bære anførerbindet.

- Et gult kort er bestemt ikke nogen lille risiko. Det er et kæmpe pres at lægge over på spillerne, og det ønsker vi ikke.

- Simon Kjær er en fantastisk forsvarsspiller for Danmark, og han skal ikke løbe den risiko, at han ikke kan spille en kamp, fordi han får et gult kort mere, sagde Jakob Jensen.

Han var især sur over timingen fra Fifa, der ifølge direktøren har kendt til One Love-kampagnen i flere måneder.

- Vi anerkender, at der er nogle turneringsregulativer, men vi mener ikke, at det her budskab kan støde nogen. Det supplerer Fifas egen kampagne.

- Vi er meget, meget frustrerede over, at Fifa reagerer så sent på en kampagne, de har kendt så længe, mener Jakob Jensen.

Danmark skal tirsdag spille mod Tunesien i den første kamp ved VM.