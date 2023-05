Danmark vil arbejde for lavspænding, udvikling og beskyttelse af Arktis

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 16. maj 2023 - 10:52

Mens offentligheden her i landet har til gode at se Naalakkersuisuts varslede udenrigspolitiske strategi, så har den danske regering fremlagt sin strategi på området tirsdag.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) præsenterede strategien ved et arrangement på Københavns Universitet. Strategien er en rettesnor for den danske regerings arbejde i det udenrigspolitiske arbejde i de kommende år.

Udenrigsministeren talte ikke om Arktis eller Grønland ved fremlæggelsen men brugte hovedparten af tiden på udfordringer relateret til Ruslands krig i Ukraine.

I selve strategien er der dog et kapitel om Arktis og Nordatlanten, hvor der stilles skarpt på Ruslands militære ageren i Arktis:

- Rusland har over de seneste år øget sin militære styrkeposition og udbygget sine militære kapaciteter i Arktis. Selv om Rusland umiddelbart svækkes militært som konsekvens af krigen i Ukraine, gør situationen Rusland til en mere uforudsigelig aktør – også i Arktis og Nordatlanten.

Tæt samarbejde med Grønland og Færøerne

- Det må vi sammen med vores allierede forholde os til, står der i den danske regerings nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

Regeringen vurderer, at Finlands og Sveriges nye og kommende medlemskab af NATO er en positiv udvikling, fordi deres medlemskab vil styrke Danmarks sikkerhed og samarbejdet i NATO - også i Arktis og Nordatlanten, lyder vurderingen.

Den danske regering understreger, at man vil arbejde for en fredelig udvikling:

- Vi vil arbejde for at sikre, at Arktis ikke bliver en skueplads for konfrontationer med oprindelse andre steder i verden.

- Derfor vil regeringen i tæt samarbejde med regeringerne i Grønland og Færøerne – og med vores internationale samarbejdspartnere – fortsat arbejde for lavspænding og videre udvikling og beskyttelse af den arktiske region. Også selv om det er blevet vanskeligere.

Ruslands arktis-styrker er intakte

I strategien skriver regeringen, at det vurderes, at Ruslands militære styrker i Arktis i høj grad er intakte, samt at Kina har langsigtede interesser i regionen.

- Vi vil arbejde for at fremme fred og sikkerhed i Arktis. Forsvarets tilstedeværelse skal sikre forbedret overvågning og suverænitetshåndhævelse samt bidrage til at varetage de allieredes og NATO’s interesser i regionen, skriver den danske regering i strategien.

Med hensyn til Grønlands udenrigspolitiske strategi fortalte naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S), til Sermitsiaq.AG i februar, at strategien er blevet lavet på begge sprog, og at departementet på det tidspunkt var i gang med at kvalitetssikre indholdet.