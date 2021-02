Danmark åbner lidt op - butikker åbner

Ritzaus Bureau / Redaktionen Onsdag, 24. februar 2021 - 08:36

Her er et uddrag af hovedpointer fra pressemødet om genåbning af Danmark:

Forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves fra 5 til 25 personer.

Udvalgsvarebutikker, såsom tøj- og møbelbutikker, op til 5000 kvadratmeter kan genåbnes med skærpede afstandskrav fra 1. marts i hele landet. Dog ikke butikker placeret i storcentre.

Fra på mandag kan afgangselever i grundskoler og på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser i Nordjylland og Vestjylland vende tilbage – regeringen forventer at kunne lave en lignende åbning i andre landsdele fra 15. marts, såfremt smittesituationen tillader det. Efterskoler i de to områder genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger.

Udsigt til flere lempelser

Hvis vi får et mildt forår, så folk er mere ude, og at det har en god effekt på smittetallene, vil der blive åbnet mere, end der ellers er lagt op til.

På Bornholm gælder helt særlige forhold, hvor skolerne genåbner og de liberale erhverv også kan holde åbent igen, så som frisører, tatovører etc.

Det blev pointeret, at hvis der opstår større smitteudbrud, som der allerede er i Ishøj og Kolding, så vil regeringen være parat til at lukke ned lokalt for at få kontrol over smittespredningen.

Klokken 17.30 dansk tid har statsminister Mette Frederiksen i øvrigt kaldt til pressemøde. På formiddagens pressemøde deltog kun justits-, sundheds- og uddannelsesministrene.