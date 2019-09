Danielsen: Flyafgifts-model kan laves om

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 11. september 2019 - 11:32

Det vakte et sandt ramaskrig fra politisk hold, da Air Greenlands direktør, Jacob Nitter Sørensen, over for Sermitsiaq.AG kunne fortælle, hvad den varslede afgiftsmodel fra nytår ville få af konsekvenser for de lokale grønlændere, der flyver indenrigs.

En ny afgiftsmodel, hvor passagerafgiften er den samme hele året rundt vil resultere i, at passagerafgiften bliver 55 procent dyrere, når den rejsende flyver indenrigs om vinteren med en enkelt mellemlanding i forhold til i dag. De 55 procent svarer til 220 afgiftskroner, viser Air Greenlands beregninger. Samtidig blev afgiften på udenrigsrejsende ikke hævet, men derimod sænket.

Jeg har lyttet til kritikken

- Jeg har lyttet til kritikken og er derfor parat til at indgå i en forhandling med de politiske partier, hvor vi eventuelt kan finde en løsning, hvor modellen bliver ændret. Men pengene til Mittarfeqarfiit skal findes, oplyser Karl Frederik Danielsen til Sermitsiaq.AG.

Da departementet lavede den nye og simplere takstmodel tog man udgangspunkt i passagertrafikken fra 2017. Departementets beregninger viste, at afgiftsændringerne ville sikre Mittarfeqarfiit en merindtjening på 11,1 millioner kroner. Air Greenlands beregninger, der baserer sig på trafikmønsteret fra juni 2019 og et år bagud, kommer frem til, at regningen lander på 17 millioner kroner.

Flere penge er et must

- Mittarfeqarfiit har et investeringsefterslæb på 1 milliard kroner. Jeg har ansvaret for, at lufthavnene er i en sådan stand, at de ikke bliver lukket. Derfor er det bydende nødvendigt at få tilført nogle ekstra penge til Mittarfeqarfiit, understreger naalakkersuisoq.

- I den forbindelse har Naalakkersuisut besluttet, at det skal være flypassagererne, der skal betale og ikke hele samfundet via finansloven, oplyser han.

Selvstyret har udhulet økonomien

Er det korrekt, at Selvstyret har været med til at udhule Mittarfeqarfiits økonomi med krav om årlige betalinger til Landskassen på mellem 11 og 14 millioner kroner siden 2014 og frem til 2018?

- Ja, det er korrekt, siger Karl Frederik Danielsen.

Miserabel stand

Landskassen har fået gavn af disse årlige tocifrede millionbeløb. Hvorfor er det så ikke samfundet i stedet for flypassagererne, der nu må til lommerne?

- Uanset hvordan man vender og drejer det, så er vore lufthavne i så miserabel stand, at der skal findes penge, så Trafikstyrelsen ikke ender med at lukke nogle af dem. Siden jeg er kommet til har vi gennemført en tilbundsgående undersøgelse af Mittarfeqarfiits økonomi. Det fremgår af finanslovsforslaget for 2020, siger Karl Frederik Danielsen.

Han understreger, at politikerne skal finde et beløb på 11,1 millioner kroner andre steder, hvis man kræver, at flyafgifterne ikke reguleres.

- Ellers vil det i sidste ende blive en del af finanslovsforhandlingerne, fastslår han.

Indrømmer takststigninger

I pressemeddelelsen fra 12. juli hvor de nye takster bliver varslet, skriver man, at ”priserne ikke har været hævet siden 2013”. Hvordan hænger det sammen med, at der i 2014, 2015 og 2016 blev indført nye takst og betalingsregulativer, der resulterede i prisstigninger?

- Det er korrekt, at der i disse år har været indført ændringer i regulativerne. Det er imidlertid den manglende pristalsregulering, der har været medvirkende årsag til at udhule Mittarfeqarfiits økonomi, siger Karl Frederik Danielsen.

Et mål at forenkle

Departementschef Ruth Lindhardt var til stede under interviewet, og hun oplyser, at det har været et mål at få forenklet reglerne og man har ladet sig inspirere af afgiftsstrukturer i andre lande, herunder Norden, hvor man har mere enkle afgiftsmodeller.

- Det var et ønske fra Mittarfeqarfiit, at afgiftsmodellen blev forenklet, så den var lettere og billigere at administrere, oplyser Ruth Lindhardt. Inspirationen fra andre lande forklares som årsag til, at departementet bevidst ikke valgte at sende modellen i høring blandt flyselskaberne.

Visit Greenland kritik

Visit Greenland finder det også uhensigtsmæssigt og til skade for turismeerhvervet, at passagerafgifterne i lavsæsonen vil stige ekstraordinært meget på grund af den nye model med samme passagerafgift hele året rundt på indenrigsruterne.

Direktøren for Visit Greenland Julia Pars har udtalt til Sermitsiaq.AG, at den nye afgiftsmodel modarbejder turismeerhvervets kamp for at lave en bæredygtig helårsturisme.

