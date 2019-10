Danielsen: Det bliver dyrere at flyve

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 25. oktober 2019 - 14:21

Naalakkersuisoq for Infrastruktur Karl Frederik Danielsen vil på trods af højlydte protester ikke pille ved den flyafgiftsmodel, som blev offentliggjort før sommeren, men som siden har udløst kritik såvel fra støttepartiet Demokraterne og andre politiske partier, samt Visit Greenland og Air Greenland.

- På grund af det fremskredne tidspunkt er det ikke hensigtsmæssigt at ændre i takst- og betalingsregulativet på nuværende tidspunkt. Eventuelle forslag til ændringer vil dog blive modtaget og indgå i overvejelser om fremtidige ændringer og kan indgå efter en evaluering af ordningen fra 2021, skriver Karl Frederik Danielsen i et paragraf 37-svar til IA’s landsformand Múte B. Egede.

Ligeglad

Karl Frederik Danielsen er således ligeglad med, at den nye afgiftsmodel modarbejder turismeerhvervets og Air Greenlands arbejde for at få spredt turist-presset fra højsæsonen i sommermånederne til lavsæsonen i vintermånederne, hvor der er ledig kapacitet på flysæder, hotelværelser etc.

Kort fortalt går den nye model ud på, at man indfører samme flyafgift, uanset om man rejser i vinter- eller sommerhalvåret. Desuden bliver det billigere for dem, der flyver udenrigs, mens indenrigsbilletterne vil stige og særligt meget i vintersæsonen.

Priseksempler – afgifter i alt:

En returbillet til København fra en by på vestkysten (en mellemlanding):

Sommer: 40 kr. billigere

Vinter: 145 kr. dyrere

En returbillet internt i Grønland med en mellemlanding:

Sommer: 66 kroner dyrere

Vinter: 220 kroner dyrere

En returbillet Island:

Sommer: 106 kr. billigere

Vinter: 75 kr. billigere

- Det er utroligt skuffende, at Karl Frederik Danielsen ikke har taget initiativ til at få ændret modellen. Han har netop meldt ud i Sermitsiaq.AG, at han var parat til at forhandle en anden model sammen med de politiske partier. Og den udmelding kom jo efter en voldsom kritik af det nye system, siger Demokraternes Justus Hansen, der er medlem af anlægsudvalget.

Undren

Det undrer også Justus Hansen, at Mittarfeqarfiit skal have flere afgiftskroner i kassen fra flypassagerne og flyselskabet, når selv samme lufthavnsselskab årligt skal aflevere et tocifret millionbeløb til Landskassen.

Karl Frederik Danielsens begrundelse for at afgifterne skal hæves skyldes et milliardstort renoveringsefterslæb i lufthavnsselskabet.

- Det er da utrolig uigennemskueligt, hvorfor selskabet, når den står og mangler penge, skal aflevere millioner til Landskassen, siger Justus Hansen, der mener, at flypassagererne burde være friholdt for yderligere afgiftsstigninger.