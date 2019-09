Danielsen forsvarer højere flyafgifter

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 08. september 2019 - 15:04

I sin forklaring undlader Karl Frederik Danielsen imidlertid at forholde sig til den kritik, som er rejst af flere politikere og direktørerne for Visit Greenland og Air Greenland.

- Mittarfeqarfiit har et akut behov for at få tilført flere midler til selskabet. Det kan kun ske ved enten at hæve taksterne eller ved prioriteringer i forbindelse med behandling af finansloven – kort sagt står valget imellem, om alle skatteyderne skal betale for reinvesteringer eller om brugerne skal betale, skriver Karl Frederik Danielsen i pressemeddelelsen, som blev udsendt sent fredag og han føjer til:

Finansiering inden for egen ramme

- Naalakkersuisut har med den nye taktsstruktur valgt, at det er brugerne der skal betale for at bruge heliporte og lufthavne. Finansiering af nye tiltag sker inden for egen ramme. Naalakkersuisut har ikke fundet, at der var midler til at hente fra eksempelvis havneområdet eller renovering af boliger.

Forklaringen på afgiftsforhøjelsen er, at Mittarfeqarfiit generer underskud og ikke kan dække driftsomkostningerne.

- Hvis ikke der reinvesteres i Mittarfeqarfiits lufthavne, kan vi risikere, at Trafikstyrelsen lukker heliporte eller lufthavne. Dette fremgår også tydeligt af Forslag til Finanslov for 2020, skriver han.

Forholder sig ikke til kritikken

Hvad Karl Frederik Danielsen overhovedet ikke berører i sin pressemeddelelse er, at man har lavet om på takststrukturen, så det nu bliver billigere for rejsende fra udlandet at lande i Grønland. Denne prisnedsættelse medfører alt andet lige, at de indenrigsrejsende skal dække dette indtægtsfald.

Desuden har man droppet den nuværende model, hvor flyafgifterne indenrigs er billigere om vinteren og dyrere om sommeren. Fra nytår er det planen at indføre en afgift, der er den samme hele året.

Vinterflyvende får stort afgiftssmæk

Kritikken har især gået på, at det er urimeligt, at de grønlandske kunder, der flyver indenrigs om vinteren bliver udsat for en meget stor prisstigning. Forskellen med en indenrigsmellemlanding bliver således en afgiftsforhøjelse på 65 procent om vinteren og 12 procent om sommeren. Henholdsvis 220 kroner og 66 kroner.

Karl Frederik Danielsen forholder sig således ikke til den kritik, som direktørerne fra Visit Greenland og Air Greenland har fremført.

Deres pointe er, at højere afgifter om vinteren modarbejder turismeerhvervets og flyselskabets muligheder for at få en bedre udnyttelse af den ledige kapacitet, uanset om det gælder ledige flysæder eller hotelværelser.

Air Greenlands direktør Jacob Nitter Sørensen har udtalt til Sermitsiaq.AG, at han har forståelse for, at flyafgifterne bliver justeret, fordi Mittarfeqarfiit har behov for øgede indtægter.

Model modarbejder flyselskabet

Men som han siger om den nye model:

- I forenklet form betyder det, at vore vinterkunder, som typisk er grønlænderne selv, kommer til at betale en langt større regning end tidligere. Hvorimod vore udenlandske sommerturister slipper billigere, sagde Jacob Nitter Sørensen, der samtidig pegede på, at modellen modarbejder flyselskabets fokus på at få udnyttet de tomme flysæder i lavsæsonen.