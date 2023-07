Dana-Cup: B-67-hold forrygende i indledende kampe

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 25. juli 2023 - 17:47

Flere af de fem hold, som B-67 har kørt i spil til årets Dana Cup, har vundet de første indledende kampe i dag tirsdag. Det hold, U13 drengeholdet, der har deltaget forrige år, har vundet deres første kamp mod Tornby med 4-2.

B-67, der ofte er suveræne i Grønland oplever dog modspil i de internationale kampe, hvor omkring 1200 ungdomshold fra hele verden deltager i turneringen i Hjørring.

- Formålet med deltagelsen er, at vores hold skal opleve udfordringer på banen og oplever stærke modspil. De første kampe giver oftest en chok for holdet, men i år har vi oplevet at U13, der også deltog sidste år, vandt kampen, fortæller B-67’s sportslige ansvarshavende, Kenneth Kleist.

Talenter får personlig styrke

B-67 har i alt fem hold i årets Dana Cup. Udover B-67 deltager IT-79 og I-69 også i ungdomsturneringen.

- Vi har store talenter med i holdene, og de får international kamperfaring under denne turnering. Vi er virkelig glade for, at andre grønlandske hold også har hold med i år. Kampene giver spillerne modspil, og giver personlige og fysisk robusthed, siger Kenneth Kleist.

Grønlandsmesterskaberne har de seneste år haft få deltagere. Men turneringen i Hjørring i Danmark giver en eksplicit mulighed for spillerne at udvikle sig fysisk og teknisk.

- Vi er bekendt med, at landstræner Morten Rutkjær følger kampene og dermed også vurderer spillernes indsats. De unge spillere er muligvis Grønlands næste landshold, hvilket betyder, de skal udvikle deres fodbold yderligere for at komme i betragtning, siger B-67’s sportsansvarlige.

Han oplyser, at B-67 har gode chancer for at komme med i slutrunderne og finalerne i år, og at spillerne nyder at opleve international kampstemning denne uge.

Du kan følge B-67’s kampe via deres Facebookside, hvor flere tilskuere sender live under kampene.