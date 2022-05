Dækskift udsættes i to kommuner

redaktion Onsdag, 11. maj 2022 - 16:55

Sæsonen for pigdæk forlænges både i Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia.



I Kommune Qeqertalik er der blevet givet dispensation frem til og med 22. maj, mens det gælder frem til 31. maj i Avannaata Kommunia.



Det skriver politiet på Facebook onsdag. Selvom sneen daler i hovedstaden og vejrudsigten siger at der kommer et par dage med frost henover weekenden, har politiet ikke valgt at forlænge kørslen med pigdæk i Nuuk.



- I Qeqqata Kommunia og Nuuk udløber den nuværende dispensation, hvilket betyder, at man ikke må køre med pigdæk fra den 16. maj, fremgår det.