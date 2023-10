Dårligt vejr og motorhavari giver forsinkelser hos RAL

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 10. oktober 2023 - 09:42

Weekenden over passerede en storm Grønlands vestkyst, og Royal Arctic Line (RAL) oplyser nu, at vejrforholdene medfører forsinkelser i godstransporten, da situationen har påvirket losning og lastning:

- Disse forsinkelser har en primær indvirkning på transporten af varer, der skal leveres til kystområderne via Silver Mary 337 og Irena Arctica 337, skriver Royal Arctic Line på sin hjemmeside.

Gods til Sydgrønland og Maniitsoq forsinkes med halvandet døgn, og gods til Nordgrønland bliver forsinket i to døgn. Sydgående gods vil også blive forsinket.

Bygdeskib har motorhavari

Royal Arctic Line oplyser vedrørende bygder ved Upernavik og Uummannaq, at det ikke har været muligt at anløbe Nuussuaq grundet vejret, så gods til Nuussuaq vil blive omdirigeret til næste rejse på Siuana Arctica 337, med et ekstraordinært anløb.

- Ligeledes har Maleraq Arctica 336 været nødt til at opgive anløbet af Saattut, og anløbet til Saattut vil også blive rykket til næste rejse, Maleraq Arctica 337, skriver Royal Arctic Line.

Udover forsinkelserne ligger bygdeskibet Tilioq Arctica stille på grund af motorhavari, hvilket har konsekvenser for Sydgrønland:

- Det forventes, at Tilioq Arctica er klar igen til næste afrejse. Rejsen er afsluttet med manglende anløb af Igaliku og Eqalugaarsuit, datofølsomt gods til bygderne arbejdes der på at få afskibet på anden vis, resten af godset vil stå over til næste rejse.