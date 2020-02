Dårligt sømandskab udløste to SAR-operationer

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 11. februar 2020 - 15:11

Vagtchef Søren Bendtsen fra politiet i Nuuk lægger ikke skjul på, at det mere var held end forstand, der reddede livet for nogle fangere, der mandag var taget ud i deres joller fra Aasiaat for at skyde narhvaler.

- Der bliver pludseligt snevejr, og fangerne i den ene jolle mister derfor orienteringen og farer simpelt hen vild, oplyser vagtchef Søren Bendtsen til Sermitsiaq.AG. De øvrige fangere formår at komme sikkert i land.

Ingen GPS

De har ingen GPS ombord, og en SAR-operation iværksættes. Arktisk Kommando vurderer, at det er nødvendigt at sende inspektionsskibet Triton og inspektionsfartøjet Lauge Koch mod Aasiaat for at deltage i eftersøgningen.

Ved et held får de to fangere ombord i jollen kontakt til trawleren Polar Nataarnaq, der ligger 37 sømil vest for Aasiaat. Den kommer fangerne til hjælp, før Triton og Lauge Koch når frem. Og det var i tide, at hjælpen nåede frem, da de var tæt på at løbe tør for brændstof.

Arktisk Kommando oplyser, at man havde været i gang i seks timer, før Søværnets to fartøjer kunne vende om.

SAR-operation i syd

I syd beslutter to personer, at de vil sejle i en mindre jolle med en lille påhængsmotor fra Qaqortoq til Narsaq. De bliver også overrasket af vejret.

- Sejladsen tager typisk en time, og da de ikke dukker op, bliver de pårørende naturligvis ængstelige. Vi beslutter at igangsætte en SAR-operation og sender politikutteren afsted for at eftersøge dem, oplyser Søren Bendtsen.

Det viser sig, at de to – uden at give besked – havde søgt ly i en hytte på land, da vejret blev dårligt. Da opklaringen kom, sejlede de videre mod Narsaq uden problemer.

Stor ængstelse

- De glemmer at give deres pårørende besked om deres beslutning. Det udløser stor ængstelse og en unødvendig SAR-operation, fastslår Søren Bendtsen.

Vagtchefen opfordrer til, at man bør være mere opmærksomme på sikkerheden til søs.

-I går var der i nord tale om en manglende GPS. Det er jo vigtigt for os at vide, hvilken position vi skal eftersøge i. Det kunne være gået grueligt galt, hvis heldet ikke havde været med fangerne. I syd kunne en opringning om deres midlertidige stop have forhindret unødig frygt for, hvad der var sket dem. Og vi kunne have undgået at iværksætte en SAR-operation, lyder det fra en tydeligt frustreret vagtchef, der imidlertid glæder sig over, at personerne i jollerne kom i land i god behold.