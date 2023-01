Dårligt flyvevejr: Air Greenland knokler for at få AWG-atleter og andre af sted

Thomas Munk Veirum Torsdag, 26. januar 2023 - 11:48

Denne uge har budt på særdeles ringe flyvevejr her i landet indtil videre. Således har Air Greenland været nødt til at aflyse en stribe flyvninger på grund af blandt andet andet tæt snefald samt en storm, der trak ned over Vestkysten onsdag.

Air Greenland oplyser, at siden mandag har 842 rejsende været ramt af vejret. Aflysninger og forsinkelser fordeler sig næsten ligeligt over hele landet men med en lille overvægt på Nord- og Østgrønland.

Stor AWG-opgave

I disse dage har Air Greenland desuden en ekstraordinær opgave, da selskabet er hovedsponsor for Grønlands Idrætsforbund i forbindelse med afholdelsen af Arctic Winter Games i Canada.

Atleter, trænere og andre gæster, der skal flyve til AWG, skal nemlig samles i Kangerlussuaq og flyve til Canada fredag med Norsaq.

- Ligesom med alle vore andre passagerer, så gør vi naturligvis alt, hvad vi kan for at få folk frem, så de kan komme afsted til Arctic Winter Games, siger Katja Vahl, kommunikationschef i Air Greenland.

Air Greenlands sponsoraftalen har en værdi på knap 1, 7 millioner kroner og er dermed den største sponsoraftale Air Greenland har indgået i senere år.

Vejret driller fortsat

Torsdag fortsætter vejret med at drille, da Mittarfeqarfiit har svært ved at holde nogle af landingsbanerne fri for is. Det fortæller Katja Vahl.

Katja Vahl fortæller, at Air Greenlands medarbejdere knokler hårdt på at få forsinkede og nye passagerer afsted torsdag, men vejret kan igen ødelægge planerne, fordi det er meget ustabilt:

- Lige pludselig bliver sigtbarheden meget lav på grund af snefald, og så kan vi hverken lette eller lande, siger hun.