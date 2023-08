Dårlig vinter i Savissivik har gjort det svært at fange sæler

Redaktionen Lørdag, 19. august 2023 - 13:56

Storfangeren fra Savissivik, Qaerngaaq Nielsen har over foråret og sommeren nydt tilbagekomsten af søkonger, da de stadig er mærket af en hård vinter med ujævn og ufremkommelig is. Oktober og november sidste år var stormfulde og gjorde det umuligt for havisen at lægge sig.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– De sidste to år har været dårlige vintre i forhold til tidligere, og det har gjort det umuligt at jage sæler, og vi får solgt færre sælskind. Vejret har været utroligt ustadigt og det tog lang tid, før der kom is, og da det endelig havde lagt sig, tog det også længere tid, før isen drev væk igen. Og isen var ujævn, og vores garn fangede ingen sæler, de var pist væk, siger Qaerngaaq Nielsen.

Sælskind er den eneste indtjeningsmulighed i bygden, hvor Great Greenland har en mand, som tager imod skind fra erhvervsfangere. Oplysninger fra Great Greenland viser, at der indhandles netsider i Savissivik.

For Qaerngaaq Nielsen er sælen en vigtig indtægtskilde og føde for hundene.

– Selv nu hvor det er sommer, er sælen stadig svær at fange, jeg har ikke oplevet det sådan før. Og fra januar og frem til foråret har det været umuligt at fange sæler, siger Qaerngaaq Nielsen. Han forklarer, at der er mange sæler i Kullorsuaq nord for Upernavik, og gisner om, at sælerne nok er langt ude i havet. Men, der er godt med hellefisk.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: