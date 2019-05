D ønsker åbenhed om Inatsisartuts udgifter

Walter Turnowsky Mandag, 27. maj 2019 - 09:58

Som det er i dag, så er det op til formandskabet, hvorvidt man vil give indsigt i Inatsisartuts udgifter eller ej. Inatsisartut er nemlig ikke en offentlig myndighed - og dermed heller ikke underlagt offentlighedsloven.

Nu foreslår Demokraterne, at Inatsisartut skal anmode formandskabet om at ændre forretningsorden.

- Offentligheden bør være sikret fuld åbenhed om anvendelsen af offentlige midler også i Inatsisartut og Inatsisartuts administration, skriver partiet i begrundelsen for forslaget.

Formandskabet har givet aktindsigt

- Formandskabet for Inatsisartut har selvfølgelig mulighed for at imødekomme en anmodning om aktindsigt i udgiftsbilag på ulovbestemt grundlag - det vil sige uden, at der gælder bestemmelser, som forpligter formandskabet til at imødekomme ansøgningen. Det er Demokraterne bekendt med, at formandskabet i en række tilfælde har gjort – men i princippet står det formandskabet frit, om det vil imødekomme eller afslå en anmodning om aktindsigt i udgiftsbilag fra Inatsisartut og Inatsisartuts administration.

Demokraterne ønsker derfor, at det skal fremgå af forretningsordenen, at Inatsisartut er omfattet offentlighed, så borgere og presse som minimum for en nedfældet ret til at søge aktindsigt i udgiftsbilag.

- En vedtagelse af forslaget vil derfor sende et stærkt signal om, at vi også i Inatsisartut (selvfølgelig!) er tilhængere af åbenhed og ansvarlighed i anvendelsen af offentlige midler.

Inatsisartut skal efter planen behandle forslaget i dag.