D-krav: Royal Greenland skal privatiseres

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 26. april 2020 - 15:35

En privatiseringsredegørelse for de selvstyreejede virksomheder slår fast, at den mest oplagte virksomhed at privatisere er Royal Greenland. Demokraternes Steen Lynge fastslår over for Sermitsiaq.AG, at støttepartiet for koalitionen vil kræve, at man iværksætter analyser på, hvordan man bedst kan gøre det.

- Det giver ikke nogen mening, at Royal Greenland skal være offentlig ejet, når der på området allerede er konkurrence. Indførelsen af konkurrence i visse steder, hvor RG ikke har eneret, har resulteret i bedre priser for fiskerne og dermed også en god økonomisk effekt for resten af samfundet, oplyser Demokraternes Steen Lynge på vegne af hele partiet.

Stat i staten

Han påpeger desuden, at ”driften af Royal Greenland er for uigennemsigtig”.

- Samfundet kan ikke få nogen indsigt i driften af selskabet, idet det samtidig er beskyttet af selskabsloven. Allerede af den grund skaber man en stat i staten, og det kan ingen retssamfund leve med, mener Steen Lynge.

Demokraterne mener, at Royal Greenlands driftsomkostninger er for høje.

-Uanset man forklarer dette med, at selskabet har samfundspålagte opgaver, så synes driften at være meget dyr og overskudsgraden alt for lavt. Dette skal også ses i lyset af, at Royal Greenland mange steder i Grønland har den fordel, at det ikke har konkurrence fra anden side, lyder det fra Steen Lynge.

Øget gennemsigtighed

Det er Demokraternes grundholdning, at det offentlige ikke skal drive erhverv, hvor der i forvejen er en sund konkurrence, fordi konkurrencen skaber gennemsigtighed og bedre priser for alle, såvel leverandører som forbrugerne.

Samtidig mener Demokraterne, at det offentlige aldrig har bevist, at de kan drive virksomheder effektivt til gavn for den enkelte borger.

-Tværtimod skaber man ved offentlig ejet selskaber uigennemsigtige, dyre og ikke-effektive selskaber, som bliver stater under staten, mener Steen Lynge.

Af privatiseringsredegørelsen, som Bestyrelsessekretariatet under Formandens Departement har lavet, fremgår det, at Landskassen kan sikre sig engangsindtægter på mellem 2,5 og 5 milliarder kroner, hvis hele Royal Greenland blev solgt.

Desuden nævnes det, at selskabet - ved at få udvidet ejerkredsen – kan tilføre virksomheden nye kompetencer og viden, hvilke også kan havef en positiv effekt på det øvrige grønlandske erhvervsliv.

Konsolidering på vej

Det er ligeledes forventningen, at der inden for de kommende år vil ske en konsolidering af den nuværende, meget fragmenterede fiskeribranche, hvilket taler for en hel eller delvis privatisering, idet selskabet vil have bedre muligheder for at fusionere med andre selskaber i branchen.