D-kandidat vil have 21 inatsisartutmedlemmer

Merete Lindstrøm Tirsdag, 23. marts 2021 - 08:12

Bo Martinsen (D) mener, at politikkerne skal gå forrest, når det handler om at sparre penge for at få råd til mere velfærd.

- Det kan ikke være rigtigt, at vi politikere år efter år bliver ved med at love nul afgiftsforhøjelser og nul skattestigninger for derefter at komme med en masse valgløfter som koster en hulens masse millioner. Og når så regningen skal betales, så tyr man til den hurtige og lette løsning - skattestigning eller nye afgifter, skriver han i en pressemeddelelse.

Og han bakkes op af sin formand.

- Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal have finansieringen på plads, når vi kommer med forslag om forbedringer, og at vi politikere bør gå forrest, når der skal sparres. Vi skal ikke hente pengene i borgernes lommer, siger Jens-Frederik Nielsen til Sermitsiaq.AG

Skær ned på politikere

Bo Martinsens konkrete forslag går ud på, at der i stedet for de nuværende 31 medlemmer af Inatsisartut kun skal være 21.

- Det vil give en masse positive effekter for landet. Vi er en befolkning på 56.000, og det kan ikke være rigtigt, at der absolut skal være 31 medlemmer. Arbejdsbyrden som Inatsisartutmedlem vil så rigeligt kunne løftes af 21 medlemmer, mener han.

Ifølge Bo Martinsen vil den øvelse skabe en årlig besparelse på minimum ti millioner kroner i form af besparelser på vederlag til medlemmerne, besparelser på partitilskuddet og faldende rejse- og opholdsudgifter.

Én politiker pr 1800 borgere

Jens-Frederik Nielsen vil gerne se på hvad demokratiet skal koste, men er dog ikke helt så konkret med sparekniven.

- Jeg er enig i, at 31 medlemmer af Inatsisartut er mange i et land med 56.000 mennesker.

En reducering af medlemmer kan på sigt være en mulighed set i lyste af, at vi i Grønland har et parlamentsmedlem pr. 1800 indbygger, siger han.

Til sammenligning har Danmark et folketingsmedlem pr 32.000 indbygger.

Bo Martinsen mener, at det er et godt sted at finde penge til mere velfærd til for eksempel landets ældre.

- Vi må og skal finde besparelser i egne rækker i stedet for at gøre, hvad alle partier tidligere har gjort – sende regningen videre til befolkningen, siger han.