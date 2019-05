D vil ikke pege på statsminister

Walter Turnowsky Fredag, 24. maj 2019 - 08:18

Uanset om statsministeren efter den 5. juni kommer til at hedde Lars eller Helle, så er Demokraatit parat til at sætte sig til forhandlingsbordet - men partiet vil blande sig udenom, hvem der skal være statsminister. Det fastslår partiets folketingskandidat Steen Lynge.

- Vi mener, at det er et internt anliggende, som de danske partier selv må afgøre, siger han til Sermitsiaq.AG.

Dermed lægger partiet sig på en markant anderledes linje end IA, Partii Naleraq, Samarbejdspartiet og Nunatta Qitornai, der er parate til at presse sig til store indrømmelser, hvis de skulle sidde med det afgørende mandat.

- Det skal være indholdet af et regeringsgrundlag og den indflydelse vi har haft på det, der afgør, hvem vi peger på som statsminister, sagde Aleqa Hammond (NQ) under onsdagens valgdebat på KNR.

S og A har valgt side

Siumut holder fast i, at man støtter søsterpartiet Socialdemokratiet fordi man deler de samme grundværdier.

- Mette Frederiksen er den eneste statsministerkandidat, der har forståelse for de ting, som vores samfund bygger på, sagde Aki-Matilda Høgh-Dam (S) under valgdebatten på KNR. Hun henviste til, at Mette Frederiksen har meldt ud, at hun har forståelse for det grønlandske ønske om selvstændighed.

Også Atassut har lagt sig fast på, hvem partiet ønsker som statsminister, og han hedder Lars Løkke Rasmussen.

- Venstre ønsker et stærkere rigsfællesskab. Lars Løkke Rasmussen har arbejdet meget for større vækst i Grønland blandt andet med lufthavnspakken, sagde Nikolaj Rosing (A) under KNR-debatten.

D ønsker god tone mellem Danmark og Grønland

Men Demokraatit er altså afvente, hvilken statsministerkandidat, der kan skaffe et flertal blandt de danske partier - og herefter forhandle.

- Vi vil naturligvis kæmpe for de bedst mulige aftaler, der giver så stor politisk indflydelse som muligt, siger Steen Lynge.

I den forbindelse lægger han vægt på, at der skal være en konstruktiv dialog indenfor rigsfællesskabet på Grønlands vej mod politisk selvstændighed.

- Vi skal arbejde for, at der også i fremtiden vil være et godt forhold mellem Danmark og og et politisk uafhængigt Grønland.

Helt konkret vil Demokraatit arbejde for, at de ansvarsområder, som Danmark endnu ikke har hjemtaget, bliver holdt opdateret, samt at forvaltningen sker tilpasset de lokale forhold.

- Det er vigtigt, at områderne ikke er udsultet, når vi skal overtage dem.