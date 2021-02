D-formand: En turbulent rejse

redaktionen Torsdag, 18. februar 2021 - 16:01

For første gang i otte måneder har 29-årige Jens-Frederik Nielsen god tid.

Mandag sidste uge meddelte den unge partiformand sine koalitionspartnere, Siumut og Nunatta Qitornai, at Demokraterne forlod samarbejdet i Naalakkersuisut.

Det blev kulminationen på nogle lange ugers uvished om hvordan landets største parti stod efter partiformandsskiftet i slutningen af november. Da det gik op for Demokraterne, at Siumuts nye formandskab med Erik Jensen i spidsen gerne så en bredere koalition, var det tegn til at forlade samarbejdet, forklarer Jens-Frederik Nielsen til avisen AG.

- Det anså vi ikke for holdbart; Det ville ende i ragnarok, siger han om Siumuts ønske om at indlemme flere partier i koalitionen.

Flertalskoalition

Jens-Frederik Nielsen mener selv, at Demokraterne har været en loyal og troværdig samarbejdspartner for Siumut og Nunatta Qitornai siden de indgik i koalition i maj sidste år.

Det var behovet for en stabil og samlet regering set i lyset af corona-udfordringerne, der fik Demokraterne til at gå fra at være et støtteparti til en del af koalitionen.

- Der var brug for en flertalskoalition i situationen med corona, siger Jens-Frederik Nielsen.

Ni måneder blev det til som naalakkersuisoq. Jens-Frederik Nielsen mener selv, at partiet har fået flere ting igennem siden valget til Inatsisartut i 2019. Han peger på lufthavnspakken, på nedsættelsen af selskabsskatten, beskæftigelsesfradraget og flere penge til idrætten. Samtidig glæder han sig over at fiskerikommissionen blev nedsat, og at pædagogernes løn blev forhøjet.

