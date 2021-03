D-formand: Siumut omgik magtens tredeling

Redaktionen Lørdag, 27. marts 2021 - 09:48

Det forhold, at der er en gruppe fiskere, med medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer (S) i spidsen, og som føler sig snydt i forbindelse med salget af deres aktiver indenfor rejefiskeriet helt tilbage i 90’erne, er kommet helt ind i lovgivningens maskinrum, da det lykkedes Siumut at komme igennem med kravet om en »uvildig udredning« om hvorvidt de er blevet snydt.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Demokraatits formand, Jens-Frederik Nielsen er ikke stolt over at have måttet acceptere sådan et krav:

– Vi forsøgte at gøre Siumut opmærksom på at sådan en tiltag ikke harmonerer med ansvarlig finanspolitik og at den slet ikke hører hjemme i Inatsisartut, men i retsvæsenet. Men vi talte for døve ører, og vi kunne hurtigt fornemme, at hele finansloven var i fare for ikke at blive vedtaget, hvis ikke dette krav kom igennem, så af hensyn til samfundets ve og vel måtte vi gå på kompromis, for vi var jo ikke flertallet i koalitionen.

